La comunità di Primiero si stringe alla famiglia del Cardinale Pietro Parolin: scomparsa la madre Ada, cordoglio di Papa Francesco

Posted on

” L’elettrodotto dall’Austria all’Italia deve essere interrato e non aereo” Venezia – “Terna non può deturpare un paesaggio mozzafiato come quello delle Dolomiti, patrimonio dell’Unesco, con degli orrendi tralicci. E’ una azienda pubblica. Si rassegni dunque a mettere mano alla cassa e realizzi interrandolo l’elettrodotto dall’Austria all’Italia. Come Regione sappia che continueremo a opporci in tutte […]