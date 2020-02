La Commissione paritetica del Trentino Alto Adige si è insediata a Roma: Scalet e Ilacqua confermati alla Presidenza

Posted on

Gli investimenti in ricerca e sviluppo in Alto Adige incidono per lo 0,6% del PIL Bolzano – Più risorse per ricerca e sviluppo: ammontano a 110,3 milioni di euro i fondi a disposizione del programma 2015 per la ricerca scientifica e l’innovazione della Provincia di Bolzano. E’ arrivato il via libera della Consulta provinciale per […]