La città di Trento si veste di luci come Parigi: inaugurazione sabato 24 novembre

Connect on Linked in

Nuove luminarie grazie al prezioso supporto di numerosi partner e realtà economiche del capoluogo. Filo conduttore l’originalità, l’innovazione e l’attrattività

Trento – Sabato 24 novembre si accendono le luci su Trento grazie ad un suggestivo progetto di illuminazione artistica e natalizia: #ioilluminotrento. Filo conduttore l’originalità, l’innovazione e l’attrattività di numerose ed emozionanti creazioni luminose che, susseguendosi lungo le vie della città susciteranno stupore e curiosità in tutti coloro che passeggiando per il meraviglioso capoluogo potranno godere appieno dello spettacolo di luci e della calda atmosfera che li circonda.

A questo nuovo progetto di illuminazione artistica e natalizia di Trento è stato dedicato l’hashtag #ioilluminotrento, che si aggiunge quindi agli altri dedicati al Natale della città: #nataletrento e #MercatinodiNataleTrento.

Piazza Duomo, il 24 novembre 2018 alle ore 19.00 renderà tutti partecipi di un momento magico: l’inaugurazione delle luminarie. Un istante capace di creare stupore, entusiasmo e condivisione, una festa alla quale tutti potranno partecipare. Fino al 6 gennaio 2019 le luci illumineranno la città, con il suo centro storico, le piazze e le vie, creando un’atmosfera unica, facendo di Trento e del suo Mercatino di Natale una location ancora più suggestiva e magica.

Per creare un’atmosfera emozionante ed unica, che rimanesse nel cuore di visitatori, abitanti e turisti, si è quindi scelto di puntare, tra le altre cose, sulle luci del Natale, da sempre sinonimo di festa e tradizione. Per questo l’Apt Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi con il Comune di Trento ha realizzato un bando pubblico per l’affidamento del progetto delle luminarie, vinto dall’azienda Blachere Italia, appartenente al gruppo Blachere Illumination, leader mondiale del settore. L’azienda realizza in tutto il mondo creazioni luminose spettacolari grazie anche allo sviluppo di tecnologie sempre più innovative nel settore e all’avvento del led, che garantisce un minor consumo e maggiori possibilità sia da un punto di vista spettacolare che tecnico.

Le luci seguono tutto il contorno delle mura storiche di piazza Fiera, creano una grande corona d’Avvento che accende piazza Battisti, scendono come neve impreziosita di stelle dall’imponente torre di piazza Duomo. Gli alberi brillano e le vie luccicanti del centro storico, decorate con i simboli della festa, accompagnano i visitatori alla scoperta degli angoli più suggestivi della città.

Dagli addobbi più colorati con fiocchi e stelle, a quelli simpatici e divertenti con pacchi regalo e caramelle, fino alle decorazioni più eleganti e raffinate con cristalli di neve e sfere di luce. Lo sfavillio continua oltre il cuore della città dove le luci continuano ad essere protagoniste, dando la sensazione di camminare sotto un cielo di magiche luci e stelle.

Il progetto è finanziato dal Comune di Trento e dall’Apt Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi ed è realizzato anche grazie al prezioso supporto dei numerosi partner e realtà economiche, che nell’interesse comune di avere una città ancora più magica e “calda”, hanno contribuito all’iniziativa rendendola possibile.

In breve

Acque sempre più agitate in Comune a Trento dopo le provinciali e il recente rimpasto – Il sindaco Alessandro Andreatta, nei giorni scorsi ha ufficializzato la nuova Giunta comunale composta da: Corrado Bungaro (Insieme per Trento), 49 anni, avrà le deleghe alla Cultura, Biblioteche, Ambiente e Pari opportunità (sostituisce Andrea Robol, dimessosi in seguito alla candidatura alle elezioni provinciali). Alberto Salizzoni (Insieme per Trento), 57 anni, si occuperà di urbanistica, edilizia privata e mobilità (sostituisce Paolo Biasioli); Mariachiara Franzoia (Pd), 39 anni, attualmente assessore alle Politiche sociali, assumerà anche l’incarico di vicesindaco al posto di Biasioli. Infine, a Salvatore Panetta (Gruppo misto), 60 anni, andrà la presidenza del consiglio comunale (sostituisce Lucia Coppola, eletta in consiglio provinciale). “Gli ultimi 20 anni di storia politica della città e il risultato delle elezioni provinciali – ha evidenziato il sindcao – ci insegnano che divisi si perde, uniti si può vincere. Insieme deve essere il nostro principio guida perché l’unità e la compattezza della coalizione, a cui è legata la forza del progetto politico, sono fondamentali. Per questo è importante il coinvolgimento di tutte le forze politiche. Ho chiesto invece un passo indietro all’area popolare, che rinuncia ad un assessorato, ma che esprime la presidenza del consiglio – ha continuato il sindaco – Non si tratta di sostituzioni di persone, ma di dar vita a una maggioranza più compatta”.

Translagorai, appuntamento a Trento – La Sat promuove per giovedì sera alle 20 – allo Spazio Alpino, in via Manci 57 a Trento – un dibattito pubblico intitolato “Porte aperte sul progetto Translagorai – tutta la cittadinanza è invitata”. L’operazione ascolto ed approfondimento sia all’interno dei propri organismi interni, che al tavolo tecnico presso la PAT sul progetto TransLagorai, prosegue. In questa fase in cui il dibattito è al centro dell’attenzione dell’opinione pubblica e della politica, la SAT intende intraprendere un’operazione “porte aperte” sia nei confronti dei propri soci, che di tutti coloro che vorranno conoscere nel dettaglio come è nata la richiesta di partecipazione della SAT da parte dei soggetti proponenti e con quali scopi la SAT ha accettato questa sfida, oltre a tutti gli aggiornamenti che emergono e che potranno emergere in futuro nei vari livelli di sviluppo del progetto.

Bufera sul Soccorso alpino trentino – “Il terremoto, questa volta – da quanto si apprende da un servizio del quotidiano L’Adige – è stato provocato dalla Corte dei Conti che al termine di un’indagine della Guardia di Finanza sull’acquisto di divise di rappresentanza (148 mila euro) e su quella che viene definita ‘illegittima remunerazione ad Alimonta per le attività svolte come Presidente (85.580 euro) e per l’illegittima remunerazione ad Alimonta per le attività svolte come tecnico di elisoccorso, istruttore provinciale e guardia attiva (56.610 euro)’, ha inviato una serie di inviti a dedurre. Ad essere chiamati a rispondere non sono solamente il presidente Adriano Alimonta e il suo vice Ezio Parisi, ma anche i delegati di zona che hanno deliberato le scelte”.