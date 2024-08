La Chiesa di Prade svela i suoi segreti: venerdì 2 agosto alle 20.30 musica e cultura con gli affreschi del pittore Melchiori (VIDEO)

Alla scoperta di un pittore che ha realizzato opere di grande importanza nelle chiese di Prade e Mezzano, ma anche in tutto il Trentino Alto Adige

Prade (Trento) – In un viaggio unico tra arte, musica e cultura, nella chiesa di Prade, sarà possibile riscoprire la vita del pittore trentino, Vittore Melchiori (1891-1951) al quale il Museo diocesano ha dedicato (tra il 2022 e il 2023) una importante retrospettiva. L’obiettivo dell’esposizione fu quello di portare all’attenzione del grande pubblico la produzione artistica e la vicenda umana di un pittore di grande talento, lodato dai contemporanei per la notevole maestria tecnica, ma in seguito trascurato dalla critica e ingiustamente dimenticato.

Appuntamento da non perdere quindi, venerdì 2 agosto alle 20.30 nella chiesa di Prade con le illustrazioni di Elena Corona e altri esperti locali. Allieteranno la serata, i cori parrocchiali di Prade, Zortea e Canal San Bovo con l’accompagnamento di Leandro all’organo e Giovanni Sebastiano Pasqualetto al violino. Seguirà momento conviviale curato dalla Pro Loco

Guarda lo speciale di Telepace sul pittore