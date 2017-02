La campagna informativa “Cambio stile” fa tappa ad Appiano

“Cambio stile/Stil ändern” promuove stili di vita più salutari

Appiano (Bolzano) – “È importante essere consapevoli che ciascuno di noi ha responsabile in prima persona per la propria salute e con il proprio comportamento e stile di vita può influenzare in maniera determinante la qualità della propria vita” con queste parole l’assessora provinciale alal sanità ed alle politiche sociali, Martha Stocker, ha presentato nei giorni scorsi ad Appiano la campagna di sensibilizzazione “Cambio stile/Stil ändern”promossa dal Dipartimento alla salute unitamente all’Azienda sanitaria provinciale.

L’ampia campagna informativa, articolata su tutto il territorio provinciale, è incentrata sulle tematiche dell’autogestione e della prevenzione. Essa si pone l’obiettivo di rafforzare la consapevolezza delle persone nei confronti della propria salute e di realizzare i presupposti per una vita attiva e sana.

Attraverso questa campagna le persone vengono sensibilizzate e rafforzate nella loro conoscenza dei fattori che influenzano la salute, allo scopo di sviluppare il loro potenziale per una migliore salute. Un ruolo importante in quest’ambito viene svolto già da alcuni anni dai corsi “Evviva”.

Si tratta di un programma sviluppato 30 anni fa presso l’Università di Stanford che ha lo scopo di divulgare ai malati cronici, ai loro familiari o a tutte le persone interessate le conoscenze riguardanti la loro malattia e le tecniche di auto-management. Ciò accade tramite dei corsi interattivi e gratuiti che durano complessivamente 15 ore e vengono offerti già da tempo nei Comprensori sanitari.

Grazie alla campagna informativa il Progetto Evviva viene ampliato con due ulteriori elementi. Il primo è rappresentato da venti manifestazioni pubbliche, che si stanno appunto svolgendo in altrettanti distretti sanitari provinciali, nel corso delle quali vengono illustrate, in maniera semplice e concisa, alla popolazione le informazioni fondamentali in merito all’auto-management di Evviva per uno stile di vita più sano.

Nel corso di questi incontri, della durata di 2 ore ciascuno, a partire dalle ore 19, viene sottolineata alla popolazione l’importanza dell’autogestione per il proprio benessere e vengono inoltre illustrati i programmi di autogestione per il miglioramento della qualità della vita dei partecipanti. Tutti gli incontri sono ad ingresso libero, non vi è quindi obbligo d’iscrizione.

Il secondo elemento è rappresentato da una guida, che viene distribuita nel corso degli incontri informativi. La guida vuole essere un utile strumento per realizzare una vita sana ed attiva ed un ausilio quotidiano per uno stile di vita più sano.

La campagna informativa è inoltre articolata attraverso manifesti, inserzioni online con uno spot video e spot radiofonici. Sono disponibili ulteriori informazioni riguardo alla campagna nella pagina web www.provinz.bz.it/evviva dove sono pubblicate anche le date degli incontri pubblici.

La campagna è sostenuta anche dalla Federazione per il Sociale e la Sanità che, insieme alle proprie Organizzazioni socie ed ai Gruppi di Auto Aiuto, si attiva per promuovere a sua volta la partecipazione agli incontri ed è anche presente alle serate con materiale informativo.

Il prossimo incontro informativo si svolgerà mercoledì 15 febbraio, dalle ore 19 alle 21, presso il Distretto sanitario di Naturno. Ulteriori informazioni in merito agli incontri sono disponibili all’indirizzo http://www.asdaa.it/it/servizi-informazione.asp.