Kompatscher, nessun rinvio per le comunali del 4 maggio 2025. Il Veneto slitta al 2026

Trento e Bolzano hanno competenza primaria in materia, ma il rischio ricorsi è molto alto dopo il voto

Trento/Bolzano – Nessun rinvio per le elezioni comunali la prossima primavera in Alto Adige. Lo conferma all’ANSA il presidente della Provincia di Bolzano Arno Kompatscher in merito alla circolare del Ministero degli interni, secondo la quale in oltre duemila Comuni si andrà al voto oltre i cinque anni del naturale mandato, ovvero nell’arco dei sei mesi successivi solo nella primavera 2026. “La circolare del ministero dell’interno non ci riguarda”, chiarisce.

“La stessa fa infatti rinvio alle regolamentazioni specifiche nelle Regioni e Province a statuto speciale e le fa salve e perciò da noi vale, e non potrebbe essere diversamente perché abbiamo competenza primaria in materia, la legge regionale. Perciò si voterà il 4 maggio 2025”, conclude Kompatscher.

Elezioni comunali in Veneto slittano al 2026

Le elezioni amministrative in Veneto, il voto slitta di un anno in 40 Comuni: alle urne nel 2026 Venezia e Castelfranco. Circolare del Viminale: da Portogruaro a Lonigo, sono le città che hanno votato durante l’emergenza Covid. Rebus sul dopo Zaia in Regione. Nell’ipotizzare uno slittamento alla primavera 2026 anche per palazzo Balbi giocano un ruolo i Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina in programma a febbraio 2026, una «creatura» del presidente Luca Zaia che non nasconde certo la speranza di poterli vivere da presidente di Regione.

Oggetto della circolare ministeriale è «Rinnovo elettivo delle Amministrazioni comunali che hanno votato nel turno ordinario del 2020-2021 (emergenza Covid-19)». Il ministero scioglie gli ultimi dubbi alla luce del fatto che «pervengono diversi quesiti sulla data del rinnovo elettivo» per i Comuni che hanno votato «oltre la finestra temporale 15 aprile-15 giugno». La finestra individuata da una legge nazionale che le deroghe concesse dal governo non hanno, spiega la circolare, modificato per quanto concerne i successivi rinnovi. «In conclusione – termina il ministero – considerato che il mandato quinquennale dei Comuni in questione si esaurisce nel secondo semestre 2025, il rinnovo dovrà svolgersi fra il 15 aprile e il 15 giugno dell’anno successivo».