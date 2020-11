Usa, Joe Biden vince elezioni: “Sarò presidente di tutti”, ma Trump annuncia ricorsi

Elezioni Usa nella storia: Harris prima donna vicepresidente

New York (Usa) – “America, sono onorato che mi abbiate scelto per guidare il nostro grande paese”. Joe Biden, con un tweet, pronuncia le prime parole da presidente eletto degli Stati Uniti.

“Il lavoro davanti a noi sarà duro, ma vi prometto che sarà un presidente per tutti gli americani, che mi abbiate votato o no. Onorerò la fiducia che avete riposto in me”, ha aggiunto.

La lunga attesa

Joe Biden è stato eletto presidente degli Stati Uniti. Dopo un’attesa di quasi quattro giorni, le emittenti americane hanno dichiarato Biden vincitore delle elezioni in un arco di tempo complessivo di 15 minuti iniziato alle 11.24 ora locale. La prima a proclamare la vittoria del candidato democratico è stata la Cnn, seguita da Nbc e MSNBC 55 secondi più tardi. Poi 45 secondi dopo le 11.25 la notizia è stata data anche dalla CBS, seguita dalla Abc alle 11.26.

AP e Fox News sono arrivate poco dopo, alle 11.28 la prima, alle 11.40 la seconda. Fox News ha anche proclamato la vittoria di Biden in Pennsylvania e Nevada, proiettandolo a 290 voti elettorali, più degli altri media, che sono rimasti a 273. Fox News aveva assegnato – a differenza degli altri – la vittoria a Biden anche in Arizona.

46° presidente Usa

Biden, 46esimo presidente degli Stati Uniti, stava trascorrendo la mattinata nella casa di famiglia a Wilmington, nel Delaware, quando la ‘Cnn’ lo ha annunciato come vincitore delle elezioni.

Biden informato dai nipoti della vittoria

Chi è Joe Biden, il 46esimo presidente degli Stati Uniti

HARRIS – Con la vittoria di Biden, per la prima volta una donna sarà vicepresidente degli Stati Uniti. Entra così nella storia Kamala Harris, discendente di immigrati indiani e giamaicani. Prima di lei due donne – Geraldine Ferraro e Sarah Palin – erano state candidate alla vicepresidenza, ma i candidati con cui correvano non sono stati eletti. L’unica candidata alla presidenza, Hillary Clinton, è stata sconfitta nel 2016. “Queste elezioni vanno ben oltre me e Joe Biden. In ballo c’è l’anima dell’America e la nostra volontà di lottare per questo.

Ci aspetta molto lavoro, cominciamo”, twitta Harris. “Ce l’abbiamo fatta. Ce l’abbiamo fatta, Joe. Sarai il prossimo presidente degli Stati Uniti”, è la prima telefonata tra Harris e Biden. Harris pubblica su Twitter un breve video che documenta la chiamata a Biden.

FOLLA IN FESTA DA WASHINGTON A FILADELFIA – Grandi festeggiamenti nelle principali città degli Stati Uniti. I sostenitori del candidato democratico si sono riversati nelle strade dopo che la Cnn e le altre principali testate giornalistiche hanno proiettato il candidato democratico come vincitore avendo conquistato la Pennsylvania e i 270 voti elettorali necessari per essere eletto. A Washington una folla si è accalcata per le strade di fronte alla Casa Bianca al Black Lives Matter Plaza, pochi secondi dopo l’annuncio.

La folla negli isolati intorno alla Casa Bianca ha creato un ingorgo, con persone sedute in cima alle auto e conducenti che alzavano i pugni fuori dal finestrino. Una persona che indossava una bandiera americana come mantello si è diretta verso Black Lives Matter Plaza con un cartellone scritto a mano che diceva: “L’incubo è finito”.

A Filadelfia, che è stata la chiave per la vittoria di Biden in Pennsylvania, una grande folla si è radunata fuori dal municipio, portando con sé di tutto, dai caffè ai cocktail per il brunch. “La città è di Biden!” ha urlato una donna da un’auto diretta lungo Broad Street nel centro della città.

La folla ha poi iniziato a marciare in direzione di Independence Hall, dove sono state firmate la Dichiarazione di Indipendenza e la Costituzione americane. “Siamo davvero entusiasti per questa nuova transizione nel Paese”, ha detto alla Cnn Beth Lapiene, una studentessa di giurisprudenza della Temple University.

A New York, una folla si è radunata fuori dal Trump International Hotel and Tower, intonando: “Niente più Trump!”. A Times Square, un uomo ha suonato “Hail to the Chief” al trombone, mentre a Brooklyn la gente ballava sulle auto. A Chicago, una folla crescente si è riunita per festeggiare fuori dalla Trump Tower. Fuori dal quartier generale della campagna di Biden a Wilmington, Delaware, persone di tutte le età applaudivano, cantavano e suonavano il clacson, e la folla si è unita per cantare “God Bless America”.

E’ festa anche a Scranton, in Pennsylvania, dove è nato Joe Biden. La gente si scatta selfie e suona il claxon passando in macchina davanti alla casa di Washington avenue dove è nato Joe, in un quartiere di casette a schiera che è la quintessenza della middle class di provincia. Ed è in questa origine che nasce la forza di Biden, grazie alla quale ha saputo recuperare i tanti voti persi nel 2016 dal partito democratico.