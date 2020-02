Jetman dalle Dolomiti a Dubai: raggiunta quota 1800 metri, guarda lo straordinario volo

Decollo perfetto, accelerazione impressionante a Dubai. A giugno 2019 aveva volato anche sulle Dolomiti in Val Gardena

NordEst – A volare è un uomo, non un aereo. E’ il video impressionante pubblicato su Instagram dl principe ereditario di Dubai Hamdan bin Mohammed. “Una pietra miliare fondamentale nella ricerca per un volo umano autonomo al 100%”, scrive nel post abbinato alla clip, che documenta l’exploit nell’ambito del progetto ‘Mission Human Flight.

Il protagonista dello show è Vince Reffet, che in 8 secondi ‘schizza’ ad un’altezza superiore ai 100 metri e in 12 secondi arriva a 200 metri. Quindi, 500 metri in 19 secondi e 1000 metri in 30 secondi, ad una velocità media di 240 km/h. Il volo è durato nel complesso 3 minuti. Il ‘jetman’ è arrivato ad una quota di 1800 metri e, nella discesa, ha aperto il paracadute a 1500 metri.

Guarda il video

Altre immagini in volo sulle Dolomiti

Visualizza questo post su Instagram Flying over the beautiful mountains of the Dolomites: A UNESCO World Heritage Un post condiviso da Jetman Dubai (@jetman) in data: 14 Giu 2019 alle ore 10:19 PDT

