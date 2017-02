Jesolo: Lascia il cane libero in spiaggia: 200 euro di multa

Venezia – “I cani, almeno nei periodi fuori stagione, non credo debbano essere un problema se vengono lasciati liberi su una spiaggia, soprattutto se messi in sicurezza e seguiti da proprietari attenti e rispettosi. Le maxi multe mi sembrano un’esagerazione”.

Con queste parole il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia entra nel dibattito, molto acceso sui social, dopo che, sulla spiaggia di Jesolo, una signora è stata multata di duecento euro perché lasciava il suo cane in libertà lungo il litorale.

“Non vorrei – aggiunge Zaia – che, nel nome del politically correct, Jesolo finisse per apparire come la località dei divieti, e magari ‘nemica’ degli animali, che rallegrano la vita di tante famiglie e tanti bambini. Probabilmente, almeno per alcune specie a torto o a ragione ritenute ‘aggressive’ una museruola a norma di legge può essere sufficiente”.

“Diverso – conclude Zaia – è il periodo estivo, quando sulle spiagge si trovano milioni di turisti. In questo caso la differenza la fa la qualità che gli stabilimenti balneari devono offrire, e in questo concetto è sicuramente compresa una zona riservata ai clienti accompagnati dai loro animali, che già esiste in molte strutture”.