Jesolo, Accoltella vicino e va al bar: arrestato

Aggressore fermato, non dà spiegazioni. Ferito grave a Padova

NordEst – Accoltella alla gola il vicino di casa e lo lascia agonizzante sul letto, poi va al bar finché non viene rintracciato e arrestato. L’episodio è avvenuto intorno alle ore 22.00 di ieri a Jesolo Lido (Venezia). La vittima, un cittadino romeno di 58 anni, ha fatto in tempo a chiamare un amico che lo ha trovato nella sua abitazione, con una profonda ferita al collo, e ha chiamato la centrale operativa 112 dei Carabinieri di San Donà di Piave.

I militari sono riusciti a raccogliere la testimonianza della vittima, che ha fatto il nome dell’aggressore, un sessantenne suo coinquilino. Gli investigatori lo hanno rintracciato poco dopo nei pressi del bar e lo hanno arrestato. Nel frattempo il ferito, portato d’urgenza all’ospedale di San Donà, è stato successivamente trasferito a Padova, dove si trova in prognosi riservata in pericolo di vita. L’aggressore non ha ammesso nulla ed è stato condotto stamani alla casa circondariale di Venezia.