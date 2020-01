Jeep Camp a Primiero, Dopo i danni Tonina conferma: “Il Servizio foreste provvederà al ripristino”

Gli organizzatori del contestato Jeep camp di San Martino di Castrozza “non hanno effettuato le sistemazioni dei danni nei trenta giorni successivi all’evento”, per questo “il Servizio foreste e fauna provvederà direttamente alle operazioni di ripristino nel corso della prossima stagione utilizzando risorse finanziarie trattenute dalla cauzione imposta alla società organizzatrice proprio a questo fine”

Trento – La conferma arriva direttamente dall’assessore provinciale all’ambiente Mario Tonina, rispondendo ad una interrogazione di Lucia Coppola (Futura) sull’evento dello scorso anno a Primiero.

Tonina ricorda le violazioni contestate agli organizzatori del Jeep camp. E quantifica i danni al patrimonio silvo-pastorale: 600 metri quadrati di prato adibito a pascolo, 900 metri quadrati di suolo forestale e 26 alberi («limitatamente — precisa il vicepresidente — a radici e chiome»), in particolare sul monte Vederna tra Imèr e Mezzano.

Tonina ripercorre quindi il lavoro svolto da maggio 2018 in poi per la definizione delle linee guida da applicare nell’organizzazione degli eventi in quota, sulla base delle indicazioni fornite dalla mozione sull’adozione di linee guida finalizzate all’individuazione delle attività umane incompatibili con le peculiarità dei territori montani approvata in Aula ad aprile 2018. Un lavoro che è terminato con il documento licenziato dalla giunta a dicembre.

Auto ‘green’ a febbraio a San Martino di Castrozza

In una stagione turistica da incorniciare grazie agli importanti investimenti effettuati a Ces con la nuova Colbricon Express e sul Tognola con la Cigolera, ma sopratutto grazie a neve e meteo favorevoli, non mancheranno nemmeno gli eventi in quota.

Saranno ancora le auto protagoniste, in versione ‘green’ con il Suzuki 4×4 Hybrid Vertical Winter Tour 2020, la manifestazione che avrà Radio Deejay come radio ufficiale. Il Suzuki 4×4 Hybrid Vertical Winter Tour 2020 è partito nel fine settimana del 28, 29 e 30 dicembre da Cervinia (AO) e toccherà sette prestigiose località sciistiche italiane in altrettanti successivi weekend, per un totale di 17 giorni di tour.

L’evento porterà tra le montagne intrattenimento, musica e spettacolo, per giornate all’insegna del divertimento sulla neve. In ciascuna tappa Suzuki sarà protagonista con uno stand nel Vertical Village e sarà possibile provare i modelli delle 4×4 AllGrip e Hybrid su percorsi studiati ad hoc.

