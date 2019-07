Jeep Camp 2019, via libera dalla Provincia allo studio d’incidenza (DOCUMENTO)

Connect on Linked in

Entra nel vivo con oltre 600 jeep da tutta Europa, eventi, appuntamenti e iniziative, il camp 2019 a San Martino di Castrozza. Ecco la valutazione positiva della Provincia, dopo l’istruttoria tecnica delle scorse settimane

Trento – Via libera dalla provincia di Trento, alla valutazione d’incidenza relativa alla realizzazione del “Jeep Camp” in località Malga Ces, nel Comune di Primiero San Martino di Castrozza dall’8 al 14 luglio 2019.

Il raduno motoristico

“La manifestazione – si legge nel documento – denominata “Jeep Camp” è un raduno motoristico con campo base posto in località Malga Ces, nei pressi delle stazioni di arrivo/partenza degli impianti di risalita, quindi all’interno dell’area sciabile del PUP.

I partecipanti del Camp, oltre ad una parte ludico-gastronomica che si svolgerà all’interno dell’area individuata, verranno accompagnati in escursioni lungo alcune arterie forestali, il cui permesso di transito è stato già richiesto ai Comuni proprietari delle medesime.

Tutti i transiti avverranno in aree esterne al Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino e quindi esterne anche alla ZSC “Lagorai Orientale – Cima Bocche”, dal momento che i confini coincidono. Le strade saranno percorse dai mezzi ad andatura moderata (non si tratta in alcun modo di prove di velocità), contingentati in piccoli gruppi e saranno controllati da tutors posti lungo i tracciati”.