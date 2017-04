Jazzit Fest a Feltre, Cerca volontari: venerdi 28 aprile alle 17.30 al ‘Bandalarga’

Print This Post

Un grande evento di cultura, innovazione e creatività vi attende: l’appello è rivolto ai giovani. Conoscere il Jazzit Fest per esserci, divertirsi e contribuire alla riuscita dell’evento

NordEst – L’appuntamento è fissato per venerdi 28 aprile alle 17.30 al Ristorante Bistrot Bandalarga di Feltre (Belluno) dove è stato programmato un appuntamento per illustrare il progetto nato 4 anni fa dal movimento di Turismo culturale Civitates e dall’editore indipendente Luciano Vanni.

Quest’anno Jazzit Fest ha scelto #Feltre: a fine giugno la città ospiterà musicisti, artisti, giornalisti, intellettuali e personaggi noti e meno noti provenienti non solo dall’Italia che propongono non semplici performance musicali, ma progetti dalla ricaduta sociale e civica.

Un’occasione per la città e i suoi cittadini che vogliano ispirarsi e condividere i valori alla base dell’articolato progetto Jazzit Fest: inclusione sociale, sostenibilità ambientale, direzione artistica ‘open source’, sharing economy, zero contributi pubblici, turismo culturale (e quindi viaggiare per conoscere).

Servono volontari

Ma anche idee per supportare l’organizzazione di Social mob, Flash mob, per proporre laboratori creativi e tutto quello che verrà ideato, condiviso ed accettato. Cicchetti verranno offerti a tutti i volontari che si presenteranno.

Ha già aderito la Rete degli studenti Medi Feltre condividendo questo appello “Aiutaci anche tu a promuovere le buone pratiche! #jazzitfest cresce grazie alla tua #energia, al tuo #entusiasmo e alla tua #creatività! Siamo in tanti, ma non abbastanza! Inizia a scrivere con noi il futuro che ti piace, diventa un #volontario per #jazzitfest #5!”.

Ulteriori approfondimenti su FB.