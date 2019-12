Itea: Carta a punti dell’inquilino dal primo gennaio

Posted on

Corsie dell’autostrada A22 innevate Bolzano – Nevica al confine con l’Austria tra Vipiteno e il Brennero, con il paesaggio che si sta via via imbiancando. Le corsie dell’autostrada A22, inizialmente solo bagnate, sono innevate, così come il panorama sul passo. Si segnalano nevicate in quota in queste ore in tutto il Nordest: dal Trentino a Friuli.