Itas presenta il nuovo CdA e festeggia il traguardo di un milione di soci assicurati

Trento – Il nuovo Cda di ITAS Mutua ha ufficialmente assegnato gli incarichi, confermando Fabrizio Lorenz presidente, Giuseppe Consoli vicepresidente vicario, Gerhart Gostner vicepresidente, e assegnando a Raffaele Agrusti il nuovo incarico di amministratore delegato. La Compagnia ha modificato la sua governance, introducendo la nuova carica di amministratore delegato anche per rafforzare i sistemi di controllo. Il Cda ha scelto di conferire questo nuovo incarico a Raffaele Agrusti, che manterrà anche la carica di direttore generale della Compagnia.

La prima seduta del CdA

Alla fine della prima seduta del nuovo CdA, Fabrizio Lorenz ha dichiarato: “Abbiamo approvato un piano industriale triennale che prevede una crescita annua del 4%, superiore a quella media del mercato. La parola d’ordine è disciplina sulla redditività: dobbiamo crescere con equilibrio e nel rispetto dei valori della Mutua. Il mio personalissimo impegno è quello di riannodare un filo che si è in parte spezzato durante lo scorso anno e di raccogliere un’eredità importante che i quasi 200 anni di storia ci consegnano”.

L’assemblea ha riconosciuto il lavoro portato avanti in questi mesi dalla presidenza Lorenz per tornare ai valori fondanti la Mutua. I risultati ottenuti sono stati infatti positivi: i soci sono cresciuti raggiungendo quota 1 milione. “Il ruolo che mi è stato confermato, mi affida la responsabilità di consolidare la fiducia di un milione di soci assicurati ma anche quella di affrontare un progetto di consolidamento importante per la Compagnia, che sappia tener conto delle nostre radici e dei nostri valori” commenta il presidente.

La squadra nominata lavorerà concretamente per consentire a ITAS di raggiungere nuovi e importanti traguardi, con l’obiettivo di far crescere sempre più il valore aggiunto che caratterizza il modello societario mutualistico rispetto ad altre realtà assicurative. “Il nostro obiettivo più importante sarà quello di declinare la mutualità sia in forma di contributi e vantaggi per i nostri soci assicurati, sia in un rapporto di relazioni sempre più ricco con le comunità entro cui la nostra Mutua agisce” conclude Lorenz.

La squadra che guiderà la Compagnia per il triennio

Fabrizio Lorenz – nato a Trento nel 1958, è laureato in Economia Politica. È iscritto all’albo dei revisori legali. In ITAS dal 1983, è stato amministratore delegato di ITAS Vita e ITAS Assicurazioni. Dal 2008 al 2012 direttore generale di ITAS Mutua, di cui dal 2012 è consigliere. Fino al 2012 consigliere di Banca di Trento e Bolzano e sindaco effettivo di Pensplan Invest SGR. Dal 2007 al 2013 consigliere di Castello SGR. Dal 2013 è direttore generale e amministratore delegato di Assicuratrice Val Piave. Da ottobre 2017 è presidente di ITAS Mutua.

Giuseppe Consoli – nato a Catania nel 1963, agente del Gruppo ITAS dal 1997. Componente della Giunta Gruppo Agenti ITAS dal 2004, dal 2010 al 2015 ne è stato presidente. Già amministratore locale a Lavis (Tn) e componente nei direttivi di associazioni di volontariato sociale e sportive, in ITAS è vicepresidente vicario di ITAS Mutua. Dal 2016 è presidente di ITAS Vita.

Raffaele Agrusti – nato a Casarsa della Delizia (Pn) nel 1957. Laureato in Economia, è dottore commercialista e iscritto all’albo dei revisori legali. Dal 2016 al 2017 Chief Financial Officer in Rai. Dal 2012 al 2013 AD di Generali Italia, in cui entra nel 1983 e ricopre diverse cariche tra cui direttore centrale e direttore generale. Presidente di numerosi Consigli di Amministrazione e Collegi Sindacali, ha diretto numerose operazioni di Merger&Acquisition e di riorganizzazione.

Giancarlo Bortoli – nato ad Asiago nel 1951. Laureato in Economia e Commercio, è iscritto all’albo dei revisori legali. Ha ricoperto numerose cariche in società, intermediari finanziari vigilati e banche. Direttore generale della Finanziaria della Regione Veneto fino al 2007. Presidente del collegio sindacale del Confidi Sviluppo Artigiano che opera nel lombardo-veneto. È delegato e consigliere di ITAS Mutua.

Gerhart Gostner – nato a Bolzano nel 1941. Laureato in Giurisprudenza, avvocato dal 1973 con proprio studio legale, e Cassazionista dal 1981. Già consigliere di amministrazione di alcuni istituti di credito, dal 2002 è consigliere di amministrazione di Hypo-Vorarlberg Leasing SpA e di Maxi srl. È stato vicepresidente di ITAS Mutua.

Pierpaolo Marano – nato a Cosenza nel 1965. È laureato in Giurisprudenza. Professore Associato di Diritto delle Assicurazioni all’Università Cattolica di Milano. Già consigliere giuridico al Ministero dello Sviluppo Economico e membro di diverse commissioni governative per la redazione di codici e riforme su temi assicurativi e giuridici. Componente del Collegio di Garanzia IVASS.

Mario Ramonda – nato a Bassano del Grappa nel 1965. Formatosi alla facoltà di Economia e Commercio dell’Università di Venezia, ha frequentato il corso di Gestione di Economia Aziendale alla California State University Northridge. Dal 1987 è presidente della SORAM SpA, azienda di abbigliamento presente in Italia e Austria con il brand Sorelle Ramonda. È consigliere della finanziaria AMON srl e della holding FINIPAR.

Andrè Seifert – nato a Rotenburg nel 1982. Nel 2011 si è laureato in Economia Aziendale all’Università Philipps di Marburg con tesi di laurea “Analisi delle società capofila italiane”. Dal 2017 frequenta il Master of Business Administration Insurance Management all’Università di Lipsia. Specialista finanziario presso il gruppo SIGNAL IDUNA ad Amburgo. Senior Consultant presso la società di revisione PwC AG ad Amburgo.

Alexander Von Egen – nato a Bolzano nel 1952. Laureato in Giurisprudenza. Per 14 anni direttore di Südtiroler Wirtschaftsring, che riunisce le associazioni di industriali albergatori, commercianti e artigiani. Per 10 anni nel Consiglio Regionale del Trentino Alto Adige, nella Giunta ha ricoperto la carica di vicepresidente e assessore al Credito. È delegato ITAS da 30 anni e consigliere dal 2012.

Maria Teresa Bernelli – nata a Mondovì nel 1950. Laureata in Economia e Commercio. Dottore Commercialista e revisore legale. Docente presso l’università di Trento, dipartimento di Economia e Management. Ha maturato una conoscenza specifica di svariati settori, incluso quello assicurativo.

Paolo Vagnone – nato a Torino nel 1963. Laureato in Ingegneria Elettronica. Manager con lunga esperienza nel settore assicurativo (AD RAS/Allianz, Country Manager Italia e Head Global Business lines Generali, Chief Strategy, Officer Lloyd’s, of London). Presidente di Banca Generali e RASBank. Consigliere di società quotate (Pirelli, Unicredit, Mutuionline) e non quotate.

Thomas Voigt – nato a Oberhausen/Rheinland nel 1961. Laureato in Economia Politica. Direttore generale di VHV Versicherungen

Giovanni Tarantino – nato a La Spezia nel 1959. Laureato in Giurisprudenza. Direttore Non Life Market Italy di Hannover Re, rappresenta la compagnia nei principali convegni nazionali e internazionali.