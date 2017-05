Itas ha un nuovo direttore generale, è Raffaele Agrusti: “Orgoglioso di contribuire alla crescita di questa realtà”

Connect on Linked in

Il CdA di Itas nomina la nuova direzione generale: Raffaele Agrusti direttore generale e Alessandro Molinari vicedirettore generale

Trento – Il Consiglio di amministrazione di Itas Mutua, riunitosi martedì a Trento, ha nominato Raffaele Agrusti quale nuovo direttore generale di Itas Mutua. Il CdA ha anche nominato Alessandro Molinari vicedirettore generale. Una scelta fortemente condivisa dal Consiglio per dare continuità all’operato della Compagnia con una figura interna che saprà supportare nel migliore dei modi il nuovo direttore fondando una struttura direzionale coesa.

Una soluzione che tiene conto delle dimensioni e del prestigio assunte dal Gruppo Itas, delle esigenze di mercato e dei positivi contributi provenienti da varie componenti del mondo Itas, per garantire una condivisione idonea al rafforzamento della tradizione di quei valori propri della Compagnia.

Manager di comprovata e lunga esperienza, Agrusti vanta una diretta ed approfondita conoscenza tecnica del settore assicurativo, grazie al lavoro svolto in Assicurazioni Generali come direttore generale, e, fino al 2013, amministratore delegato. La decisione sulla nomina del nuovo direttore generale è stata presa con 11 voti a favore e con il pieno appoggio del consiglio di amministrazione di Itas, presente oggi nella totalità dei suoi 13 componenti.

Per Itas è motivo di orgoglio che un manager del calibro e della competenza di Raffale Agrusti scelga di partecipare a questa nuova importante pagina – dichiara il CdA -. La sua nomina rispecchia la volontà della Compagnia di voler puntare su tradizione e innovazione, due qualità che ci permettono da quasi duecento anni di contraddistinguerci come un’azienda solida e affidabile. Agrusti è la persona in grado di guidare la Compagnia in una dimensione nazionale, valorizzando quei valori storici e fondanti che l’azienda ha ereditato dal territorio in cui è nata, vive e vivrà.

La nomina del vicedirettore generale nella persona di Alessandro Molinari, dirigente integerrimo, preparato e competente nei settori finanza, bilancio, amministrazione e contabilità, rientra nelle linee strategiche indicate dal Consiglio al neo direttore generale di adoperarsi per lo sviluppo professionale di tutti i collaboratori Itas.

Orgoglioso di contribuire alla crescita di questa realtà

“Sono onorato della nomina”, ha commentato il neo eletto Direttore Generale Raffaele Agrusti. “ITAS rappresenta un unicum nel panorama assicurativo italiano. Pur essendo una realtà privata, agisce e opera per le comunità e nelle comunità e nell’esclusivo interesse dei soci assicurati, facendosi portatrice di grandi valori mutualistici e di solidarietà. Avendo già operato nel settore assicurativo per oltre trent’anni, ho avuto modo di apprezzare l’importanza di questa differenza e sono ora orgoglioso ed emozionato di poter contribuire alla crescita di questa grande realtà nel percorso che la sta portando ad affermarsi tra le principali Compagnie del mercato assicurativo nazionale, come vero orgoglio dell’intera trentinità”.

Il CdA ha conferito alla nuova direzione generale questi obiettivi prioritari:

Ristabilire all’interno dell’azienda piena serenità e efficienza lavorativa

Rielaborare in collaborazione e condivisione con il Presidente e il CdA la governance dell’azienda al fine di assicurare l’efficacia dei suoi sistemi di controllo e l’integrità del suo onore e del suo decoro

Riallineare i procedimenti di operatività al fine di migliorare la crescita e la redditività dell’impresa nei suoi valori mutualistici

Individuare un idoneo suo successore (preferibilmente all’interno dell’azienda) e prepararlo adeguatamente all’incarico superiore.

Il Consiglio ha altresì costituito all’unanimità, su proposta del Presidente, un comitato per le questioni di revisione di governance composto: