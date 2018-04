Italiano scomparso in Slovenia: l’appello è sui social

Connect on Linked in

Scomparso in Slovenia da quasi 10 giorni

NordEst (Adnkronos) – L’ambasciata d’Italia a Lubiana, in stretto accordo con la Farnesina e le autorità locali e in costante contatto con i familiari, fa sapere di seguire fin dal primo momento il caso dell’italiano Davide Maran di cui è stata denunciata la scomparsa in Slovenia.

La famiglia ha anche lanciato un appello su Facebook: il 26enne, originario di Cento, in provincia di Ferrara, era a Lubiana per frequentare un master post-laurea. Di lui si sono perse le tracce all’alba di domenica 25 marzo: l’ultima volta, spiega il volantino pubblicato dai familiari, è stato visto alle sei del mattino al ‘Klub K4’ di Lubiana.

“Grazie a tutti per le dimostrazioni di affetto e supporto che io e la mia famiglia abbiamo ricevuto finora per la scomparsa di mio fratello Davide Maran, avvenuta il 25 marzo scorso a Lubiana – scrive su Facebook la sorella Angela – come capirete è un momento molto difficile per noi, quindi spesso non ce la sentiamo di rispondervi direttamente: cercate di rispettare il nostro riserbo. La polizia slovena, intanto, sta continuando le ricerche”.

Poi la richiesta “a chiunque abbia amici o conoscenti a Lubiana e dintorni” di continuare a condividere il volantino sul quale ci sono i numeri da contattare per segnalazioni.

“Ovviamente – aggiunge la sorella del giovane – potete fare riferimento anche a me o mia sorella Elena Maran”.