Italiani Pragelato: a Salvadori e Di Centa la 10 km skating. Ghio e Gismondi oro nella 20Km

Domenica intensa a Pragelato, dove si sono svolti i Campionati Italiani. Domenica, assegnati i titoli nella 10 km a skating sia al maschile che al femminile

NordEst – Tra gli uomini si impone Giandomenico Salvadori in 19’34″3. Il trentino delle Fiamme Gialle parte molto forte e fa selezione sin dai primi metri. La gamba è però buona e, anche grazie all’esperienza certamente superiore, riesce a regolare Martino Carollo, che a 20 anni si toglie la soddisfazione di un argento tricolore, alla prima medaglia da senior.

Terzo posto con lo stesso tempo per Fabrizio Poli e Giuseppe Montello, mentre uno stremato Federico Pellegrino arriva al traguardo ancora sulle gambe, dopo aver iniziato il terzo giro in testa: «Forse ho esagerato in cima alla seconda salita, adesso non ho le gambe per fare quelle accelerate a questa quota. Mi dispiace non essere riuscito a vincere, ci tenevo per quello che è successo due giorni fa, ci riproverò martedì nella Sprint e mercoledì nella 50 per Sergio», queste le sue parole subito dopo la gara, naturalmente in riferimento alla morte dello skiman Sergio Favre.

In top-10, dietro Pellegrino, anche Paolo Ventura, Lorenzo Romano, Martin Coradazzi, Ivan Mariani e Riccardo Bernardi, mentre chiude all’11esimo posto Elia Barp, che già ieri si era lamentato di una forma fisica scadente.

Tra gli Under 23, naturalmente, vince Carollo in 19’35″0 davanti a Barp (+24″9) e Mauro Belmetti (+34″3).

Tra le donne vince Martina Di Centa, che con una conduzione di gara intelligente precede Martina Bellini e una Federica Sanfilippo. La classe 2000 ne ha semplicemente di più e conquista la medaglia d’oro con il tempo di 22’38″1, infliggendo un distacco di 13″7 a Bellini e 20″3 a una Sanfilippo che commuove tutti, essendo all’ultima gara della carriera.

Di Centa è molto brava a gestirsi ma senza tenersi nulla nel primo giro (7’20″7, 7’37″1 e 7’37″4 i suoi passaggi), allo stesso modo fanno Bellini e Sanfilippo. Non ci riescono Francesca Franchi e Beatrice Laurent (quinta e sesta dietro Caterina Ganz), che partono a tutta ma pagano lo sforzo nel secondo e nel terzo giro.

In top-10 finisce anche l’estone Keidy Kaasiku, settima dietro a Nadine Laurent e davanti a Nicole Monsorno, Sara Hutter e Ylvie Folie. Tra le Under 23, proprio Laurent è la migliore davanti a Kaasiku e Hutter.

Gli Juniores U20 era impegnati nella mass start a skating di 20 km nella quale, al maschile, Davide Ghio si impone in 48’39″3, con 8″6 di margine su Davide Negroni, 12″3 su Aksel Artusi, 23″9 su Gabriele Matli e 24″1 su Teo Galli. Il classe 2004 del club delle Fiamme Gialle si rifa dunque dopo l’argento di ieri nella staffetta vinta dalle Alpi Centrali, precedendo l’intera squadra che lo aveva battuto (proprio Negroni-Artusi-Matli-Galli). In top-10 anche Marco Gaudenzio, Gabriele Rigaudo, Andrea Goss, Nicola Romagna e Tommaso Cuc.

Tra le donne domina Maria Gismondi, che vince in 55’58″2. La campionessa mondiale juniores, favorita della vigilia, batte di 18″7 Iris De Martin Pinter, l’unica a tenerle testa. Terza, staccata di 1’25″7, Virginia Cena. In top-5 anche Beatrice Laurent e Marit Folie, a seguire Manuela Salvadori, Gloria Gabrielli, Irene Negrin, Giada Santus e Arianna Broch.

Nella categoria U18 Aspiranti femminile fa gare a parte Marie Schwitzer che rifila quasi 2 minuti a Maria Bellotti e Vanessa Cagnati, rispettivamente seconda e terza, mentre al maschile la vittoria di giornata va a Daniel Pedranzini che precede Federico Pozzi (+18″8) e Luca Ferrari (+20″6).

Infine nella categoria U16 Allievi maschile il podo è formato da un arrivo quasi la fotofinish dato che Gregorio Gaspari ha la meglio di un soffio su Giacomo Barale (+1″00) e su Emanuele Ferrari (+1″6), mentre al femminile il primo gradino del podio va a Lucia Delfino che precede Clara Facchini (+6″4) e Aurora Invernizzi (+11″5).