Italia unita per onorare vittime della ‘pandemia’: a Primiero l’emozione del ‘Silenzio’ (VIDEO)

Bandiere a mezz’asta anche nei Comuni di Primiero Vanoi e Mis martedì 31 marzo così come in tutta Italia

Primiero Vanoi Mis (Trento) – Comuni con bandiere a mezz’asta alle 12 in punto. Per ricordare le vittime, ringraziando i sanitari in campo, ma soprattutto per guardare insieme al futuro: piccole e grandi comunità d’Italia.

L’iniziativa è stata promossa dall’Anci su tutto il territorio nazionale su impulso di Gianfranco Gafforelli presidente della provincia di Bergamo, uno dei territori italiani più colpiti dal contagio.

Tantissime le adesioni: dal Quirinale alla Camera dei deputati, dal Senato al Vaticano, dalla conferenza dei presidenti dei Consigli regionali e delle Province autonome si sono uniti ai Comuni e ai sindaci d’Italia nell’osservare il minuto di silenzio. Anche la Rai e il mondo dei media hanno partecipato interrompendo le trasmissioni.

A Fiera di Primiero momento particolarmente toccante con il suono del silenzio davanti alla sede del Comune di Primiero San Martino di Castrozza alla presenza del sindaco e delle autorità militari locali.

Il ‘Silenzio’ a Primiero

Emergenza #Coronavirus, Bandiere a mezz'asta in tutta Italia Bandiere a mezz'asta, l'Italia unita nel lutto. Omaggio a tutte le vittime, vicinanza ai familiari e partecipazione nazionale al cordoglio delle comunità più colpite dalla pandemia. Il silenzio alle 12 di martedì 31 marzo 2020 a Primiero San Martino di Castrozza.

