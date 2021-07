Italia campione d’Europa: azzurri incontrano Mattarella e Draghi. Mancini: “E’ la Coppa di tutti gli italiani”

Posted on

Protocollo PAT/UniTrento per valorizzare il merito di chi è accolto in Trentino Trento – Solidarietà, integrazione e merito. Sono i valori cardine che hanno ispirato il protocollo d’intesa tra Provincia autonoma di Trento e Ateneo trentino firmato in Rettorato. A sottoscriverlo sono stati il rettore Paolo Collini per l’Università e l’assessora all’università e ricerca, politiche […]