Istituto Superiore di Primiero, Scuola aperta sabato 18 gennaio pomeriggio

Dalle ore 14.30 alle 17.30, l’Istituto di Istruzione Superiore di Primiero propone il secondo incontro di Scuola aperta nella propria sede di Via delle Fonti 10, a Transacqua

Primiero (Trento) – L’incontro intende offrire ai futuri studenti e alle loro famiglie l’opportunità di conoscere più approfonditamente l’offerta formativa dell’Istituto e le caratteristiche dei diversi corsi e dei progetti attuati, ma anche di confrontarsi direttamente con il corpo docente e di visitare la struttura scolastica.

In particolare, saranno proposti brevi percorsi guidati nelle aule e nei laboratori di Fisica, Chimica, Costruzioni, CAD, Informatica, Lingue, con simulazioni dell’attività didattica curate da insegnanti e studenti. Si potrà comunque visitare l’Istituto Superiore di Primiero anche in altre giornate ed orari fissando un appuntamento in Segreteria (tel. 0439/62435).

Istituto Superiore di Primiero – a.s. 2019/20

Indirizzi: Liceo Scientifico Scienze applicate, Istituto Tecnico Economico (ind. Finanza e marketing e Turistico) e Istituto Tecnico Tecnologico Costruzioni, Ambiente e Territorio.

Iscritti: 256, oltre un terzo dei quali proveniente da Arsiè, Gosaldo, Feltre, Fonzaso, Lamon, Pedavena, Seren del Grappa, Sovramonte.

Mobilità internazionale: 5 alunni frequenteranno la classe IV all’estero (in USA, Islanda, Francia, Australia e Canada). Scambi e settimane linguistiche al III e IV anno, certificazioni linguistiche, attività scientifiche in laboratorio, adesione ad iniziative di educazione alla cittadinanza e alla cultura in collaborazione con istituzioni locali e nazionali. L’Istituto è inoltre Test center ECDL accreditato ed è stato più volte premiato come “Scuola più sportiva della Provincia”.

Lingue straniere tecnologie didattiche innovative

Le nuove tecnologie possono contribuire a rendere l’apprendimento linguistico più creativo, dinamico e individualizzato? L’Istituto di Istruzione Superiore di Primiero ne è convinto: per questo, oltre che sul Laboratorio linguistico recentemente rinnovato, da quest’anno l’Istituto potrà contare sui nuovi display interattivi installati nelle aule, una novità accolta con entusiasmo da studenti e docenti.

Grazie all’interattività di touchscreen e linguaggio multimediale, questi strumenti consentono, infatti, di condividere in modo più immediato e dinamico contenuti ampi ed eterogenei, ma anche di creare percorsi linguistici differenziati per valorizzare le diverse potenzialità degli studenti.

Con le nuove strumentazioni, si punta dunque a potenziare le scelte didattiche ormai tradizionali per l’Istituto: il supporto dei docenti di madrelingua, l’insegnamento del Tedesco per gruppi di livello, gli scambi e le settimane linguistiche in Paesi europei, la mobilità internazionale del IV anno, la didattica in modalità CLIL. Per ampliare la futura offerta formativa CLIL, inoltre, quest’anno hanno conseguito le certificazioni B2 e C1 anche alcuni docenti di discipline non linguistiche dell’Istituto, al termine dei percorsi appositamente predisposti dalla PAT.

I 18 studenti di classe IV e V dell’ultima sessione d’esame hanno sostenuto con successo gli esami di Inglese First Certificate-B2 e Cambridge Advanced English-C1 presso l’ente certificatore New Cambridge di Feltre. Si attendono ora le prossime sessioni delle certificazioni di Lingua Tedesca e Francese, previste per marzo e maggio.