Istituto Salesiano “Santa Croce” di Mezzano, uniti anche nello sport: successi in molte discipline

Primiero (Trento) – Dal punto di vista scolastico, l’arduo compito spetta agli insegnanti con gli scrutini. In attesa degli esiti finali però, gli studenti di una cosa posso essere già felici e soddisfatti: gli ottimi risultati sportivi ottenuti nei campionati studenteschi.

E’ da poco tornata da Roma la squadra mista della categoria cadette e cadetti (2^ e 3^ media) che, dopo aver vinto quello provinciale, ha conquistato il 2° posto al campionato nazionale della disciplina “Ultimate Frisbee”.

La squadra mista della categoria ragazze e ragazzi (1^ media) ha meritatamente conquistato il 1° posto al campionato provinciale della medesima disciplina sportiva. A Rovereto, il 21 marzo, le cadette ed i cadetti hanno sbaragliato anche nel campionato di tiro con l’arco, piazzandosi sul più alto gradino del podio; mentre nella categoria ragazze e ragazzi, le prime si sono piazzate al terzo posto, mentre i loro compagni al secondo.

A Tenna, l’11 aprile, cadette e cadetti si sono piazzati rispettivamente secondi e sesti nell’orienteering; mentre il 9 marzo, a Rovereto, cadette e cadetti, hanno dominato nell’arrampicata sportiva, piazzandosi entrambi al primo posto; la squadra ragazze e ragazzi ha ottenuto, invece, il 5° e 12° posto.

A Villa Lagarina, il 15 novembre 2017, la squadra cadette e cadetti ha raggiunto il 27° ed il 23° nella corsa campestre. La categoria ragazze e ragazzi ha ottenuto rispettivamente il 30° ed il 47° piazzamento. Nella staffetta 500 x 4, la squadra mista cadette/i ha ottenuto il meritato 9° posto.

Da evidenziare che gli ottimi risultati sono stati ottenuti da una piccola realtà scolastica che ha coinvolto però un gran numero di studenti nell’ambito sportivo, che hanno dato il meglio di loro nei giochi di squadra, in sintonia con i principi cui si ispira la comunità salesiana. La maggior parte degli atleti infatti non è tesserata nelle diverse discipline ma ha partecipato con grande spirito di squadra a queste splendide avventure.

Perchè in fondo, ‘l’importante non è vincere, ma partecipare’. E dove c’è sport, c’è sempre grande amicizia!

“Ultimate Frisbee”: sport e divertimento – L’ultimate è uno sport di squadra giocato con il frisbee (un disco di plastica del peso di 175 g). Scopo del gioco è segnare punti passando il disco all’interno dell’area di meta avversaria. I giocatori non possono muoversi, se non sul proprio piede perno, mentre sono in possesso del disco. L’ultimate è stato inventato alla fine degli anni sessanta nei campus americani. Si contraddistingue per lo Spirit of the Game (Spirito del Gioco) ed i principi del “fair play”, infatti, a qualsiasi livello, anche durante i “World Championship” (Campionati del Mondo) è giocato senza l’ausilio di un arbitro. Tutte le contese vengono risolte sul campo dai giocatori in gioco. Originariamente chiamato “Ultimate Frisbee”, è ora chiamato semplicemente “Ultimate” perché il nome Frisbee è un marchio registrato