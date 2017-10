Istituto Comprensivo di Primiero, il nuovo Dirigente scolastico Giulio Bertoldi si presenta alle famiglie

Connect on Linked in

Nei giorni scorsi, nell’Aula magna dell’Istituto Superiore di Primiero, il professor Giulio Bertoldi, nuovo Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo, ha salutato le numerose famiglie intervenute per l’annuale appuntamento dell’elezione dei rappresentanti di classe

Primiero (Trento) – In carica dal primo settembre, Bertoldi guiderà i 3 ordini di scuola, i 6 plessi, i quasi 900 alunni e gli oltre 200 dipendenti dell’Istituto almeno fino al 2020.

Originario di Pergine Valsugana, il Dirigente ha alle spalle un’esperienza più che ventennale di insegnamento in ambito matematico-scientifico e ha diretto, negli ultimi sei anni, l’Istituto Comprensivo “Gianni Rodari” di Santa Giustina; nell’ultimo anno, ha guidato anche quello di “Sedico-Sospirolo”, puntando su innovazione tecnologica, CLIL, valorizzazione delle eccellenze e didattica inclusiva.

Dopo essersi presentato, il professor Bertoldi ha ringraziato i genitori degli studenti dell’Istituto superiore per essere intervenuti numerosi all’incontro e per la viva partecipazione sempre dimostrata nei confronti delle dinamiche scolastiche: un’affezione positiva in controtendenza rispetto a quanto avviene purtroppo in altre realtà geografiche.

Il Dirigente ha evidenziato infatti l’importanza di un rapporto continuo e sinergico tra scuola e famiglie: una sintonia essenziale per la proficua formazione di ogni studente. Bertoldi si è poi soffermato sull’importanza della presenza di una scuola superiore in una realtà complessa come quella valligiana.

L’incontro è terminato con un applauso spontaneo di incoraggiamento e di buon auspicio per l’anno scolastico appena iniziato e per le importanti sfide che la scuola di oggi propone a studenti, docenti e genitori, soprattutto nelle realtà territoriali di montagna.