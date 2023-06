Istituto Comprensivo di Primiero: due classi sul podio nel Concorso Calvino di Iprase. Premi anche dal Festival dell’Economia 2023

Istituto Comprensivo di Primiero: due classi sul podio nel Concorso Iprase dedicato al centenario di Calvino. Premi anche dal Festival dell’Economia 2023

Primiero (Trento) – Si sono aggiudicati il 1° premio del Concorso IPRASE “Riscrivere, riprendere e commentare Calvino” gli studenti della classe IV IT Economico – Turistico di Primiero: con il loro racconto “Sballonia” (nella foto in alto ndr), infatti, hanno particolarmente colpito la Commissione del Concorso, presieduta dal prof. Pino Boero, “per aver saputo inventare, sul modello delle città di Calvino, un’allegoria convincente del tempo presente alla luce di uno dei temi più complessi, quello del rapporto con il principio di piacere, concludendo la narrazione con una presa di posizione di sicuro interesse e foriera di ulteriori riflessioni”.

L’opera, ispirata a Le città invisibili di Italo Calvino, è stata frutto di un lavoro condiviso in digitale, a cui ogni studente ha dato il proprio contributo e non solo narrativo: il racconto è stato, infatti, corredato da un accattivante elaborato grafico realizzato dall’alunna Angela Boninsegna, ritenuto dalla commissione “di assoluto valore e di grande suggestione, oltre che coerente con il testo”. Gli alunni, accompagnati dai proff. C. Lucian – referente del progetto – e M. Ferrari, hanno ricevuto i loro premi nel corso della cerimonia tenutasi lo scorso 19 maggio nella sede IPRASE di Rovereto.

Soddisfatti per il loro lusinghiero secondo posto anche gli alunni di I Liceo Scientifico delle Scienze applicate, di cui sono state molto apprezzate le 4 nuove “città invisibili” di Eromia, Nexopolis, Pregunta e Alibabà, realizzate a più mani e in formato pop-up. La loro rivisitazione dell’opera di Calvino, coordinata dai proff. A. Piva e N. Degiampietro, è stata così commentata dalla Commissione: “un campionario di nuove città invisibili capaci di dialogare in modo convincente con la nostra contemporaneità. Colpisce la freschezza della fantasia ma anche il rispetto soprattutto linguistico della grammatica inventiva calviniana. Bello il lavoro illustrativo a corredo delle prose”.

Festival dell’Economia: studenti premiati

Mattinata da protagonisti quella vissuta lo scorso venerdì 26 maggio dagli alunni della IV IT Turistico di Primiero, ospiti del Festival dell’Economia di Trento per l’incontro “Il lavoro che mi aspetto” (nella foto sopra ndr), dedicato alle professioni del futuro. Invitati sul palco insieme agli studenti di altri Istituti Tecnici trentini e del Corso di Laurea Magistrale in Management della Sostenibilità e del Turismo dell’Università degli Studi di Trento, gli alunni dell’Istituto primierotto hanno illustrato al nutrito pubblico presente nella Sala Filarmonica cittadina gli esiti del proprio percorso didattico biennale, che li ha visti attivamente coinvolti prima nella fondazione di una Cooperativa Formativa Scolastica (CFS) e poi nell’attuazione di un suggestivo progetto imprenditoriale: un’esperienza di volo vincolato in mongolfiera a Primiero.

Grazie alla collaborazione con la Federazione trentina della Cooperazione e dell’Apt locale, ma anche al supporto di Alberto Pasin, leader del settore nella zona del Triveneto e delle docenti di Istituto Referenti del progetto, le professoresse Lucian, Pretti e Daprà, gli studenti di IV TUR, riunitisi nella cooperativa “Primiero a 360°”, hanno sviluppato l’idea imprenditoriale di questo possibile nuovo prodotto turistico, ne hanno verificato la fattibilità e attuato la promozione via social.

La CFS vedrà concretizzato il proprio progetto il 29 luglio prossimo, con il primo volo vincolato in mongolfiera attivato nell’ambito della manifestazione “Tonadico, Paese dei balocchi”, tradizionale appuntamento estivo dedicato a bambini e ragazzi che quest’anno si incentrerà proprio sul tema dell’aria. “L’esperienza CFS ci ha permesso un primo attivo confronto con il mondo del lavoro e della cooperazione. Nel percorso abbiamo inoltre cercato di puntare sulla sostenibilità, soprattutto in ambito sociale, coinvolgendo le associazioni locali”, ha commentato la Presidentessa della CFS, Giulia Iagher, che, a nome della propria Cooperativa, ha infine omaggiato gli altri invitati sul palco con un presente simbolico: un cioccolatino incartato e accompagnato dal biglietto da visita della cfs e sollevato in aria da una mini-mongolfiera.