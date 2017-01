Isera, in fiamme il ripetitore

L’incendio è divampato sul traliccio telefonico del Mossano, zona collinare fra Mori ed Isera

Isera (Trento) - L’impianto è di proprietà della compagnia Vodafone ma ospita anche ripetitori Wind e non è la prima volta che viene dato alle fiamme. E’ il terzo episodio in 14 anni. L’allarme è partito attorno alle 3 della notte fra sabato e domenica. Fiamme che hanno provocato danni per diverse migliaia di euro.

Distrutti soprattutto i cavi che portano alimentazione alle parabole di trasmissione. I Vigili del Fuoco volontari di Isera e di Rovereto hanno lavorato per diverse ore per avere ragione delle fiamme.