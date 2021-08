Irifor, screening gratuito alla vista in Trentino a soci Ana

L’unità mobile oftalmica, il camper rosso della cooperativa adibito ad ambulatorio oculistico itinerante, sarà impegnata tra fine agosto e inizio settembre per quattro giornate in quattro diverse località del Trentino per offrire screening gratuiti ai volontari dei gruppi Alpini di Malé (30 agosto), Cles (31 agosto), Fiera di Primiero (1 settembre) e Storo (4 settembre).