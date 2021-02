AVVISO/Alienazione Immobile a Canal San Bovo. Invito ad offrire entro il 31 marzo 2021

Posted on

Negli ultimi 10 anni l’acqua è aumentata dell’85,2 %, i rifiuti dell’81,8 % e i pedaggi autostradali del 50,1 % Negli ultimi 10 anni, denuncia l’Ufficio studi della CGIA, le tariffe dei principali servizi pubblici presenti in Italia hanno subito degli aumenti record: l’acqua dell’85,2 per cento, i rifiuti dell’81,8 per cento, i pedaggi autostradali del 50,1 […]