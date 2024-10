Investe due giovani con l’auto e viene aggredito dal “branco”

La vicenda sarebbe la punta dell’iceberg di una serie di episodi

Trento – Un uomo avrebbe investito due giovani minorenni e poi sarebbe stato aggredito da un gruppo di altre persone verosimilmente arrivate in soccorso dei ragazzi. L’episodio è avvenuto verso le 19 di domenica scorsa in centro a Brentonico, in Trentino. Tutte e tre le persone coinvolte sono state portate al pronto soccorso. In un secondo momento l’uomo, il più grave tra i tre, è stato portato all’ospedale Santa Chiara di Trento.

Sul caso indagano i carabinieri di Rovereto, che stanno cercando di ricostruire una vicenda che sarebbe la punta dell’iceberg di una serie di danni provocati da un gruppo di giovani di cui farebbero parte anche i due coinvolti nell’aggressione di domenica sera.

