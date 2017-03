Inverno addio, oggi è l’equinozio di primavera

Connect on Linked in

Inverno addio. Esattamente alle 11.29 di lunedì 20 marzo, scatterà infatti l’equinozio di primavera, l’istante esatto in cui il sole attraverserà l’equatore celeste toccando il punto vernale e dando ufficialmente il via alla nuova stagione

NordEst – Dal latino ‘aequinoctium’ (da ‘aequus’, uguale, e ‘nox’, notte), l’equinozio ricorre per due volte durante l’anno solare ed è caratterizzato dall’uguale durata del periodo diurno e di quello notturno.

E’ ormai la decima volta che l’equinozio di primavera cade nella giornata di oggi: non tutti infatti sanno che la data – convenzionalmente riconosciuta il 21 marzo dal Concilio di Nicea e, successivamente, da Gregorio XIII – non ha una sua fissità ma può cadere nei giorni dal 19 al 21. Per poter rivedere la primavera sorgere il 21 marzo, bisognerà aspettare addirittura fino al 2102.

L’equinozio di marzo segna inoltre il primo giorno dell’anno per una varietà di calendari: si tratta di un giorno di festa per Iran, Azarbaijan, Afghanistan, India, Turchia, Zanzibar, Albania e diversi paesi dell’Asia Centrale e per il popolo curdo.

Ma non solo. In Giappone il giorno dell’equinozio di primavera (Shunbun no hi) è una festa nazionale ufficiale che si trascorre visitando le tombe di famiglia e celebrando le riunioni di famiglia.