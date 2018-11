Valle del Vanoi, Dopo l’emergenza maltempo i Cervi di Caoria tornano da Martino: una storia che commuove il web. Ecco com’era l’area prima della tempesta

Connect on Linked in

Da Repubblica tv a La Stampa: il ritorno dei cervi nell’area faunistica di Caoria commuove il popolo della rete. Ma com’era il parco del Vanoi prima della tempesta devastante di questi giorni? Ve lo raccontiamo in questo servizio tv

Caoria/ Valle del Vanoi (Trento) – Nel 2015, in questo paese di circa 150 persone, nella Vanoi (Trentino orientale), cuore verde del Trentino, è stata creata un’area turistico-didattica con un recinto di quattro ettari, gestito dalla Pro Loco di Caoria con molti volontari in prima linea.

Sono partiti con cinque cervi provenienti dal Parco dello Stelvio e grazie agli altri caprioli nati in cattività sono arrivati a un totale di 14 cervi e 5 caprioli.

Il 29 ottobre scorso, per non far annegare gli animali durante l’alluvione che ha distrutto molte aree del Trentino e di questa zona fino a Refavaie, il recinto è stato aperto. Il cervo protagonista del video (in basso), girato il 2 novembre, ha accordato la sua fiducia al gestore del parco, probabilmente anche per la fame.

“L’ho attirato con un po’ di pane – ha spiegato Martino Erlacher – Ma si tratta comunque di animali selvatici. Non era assolutamente scontato che mi avrebbe seguito invece di inforcarmi”.

Ora gli animali sono in un recinto provvisorio di un ettaro e mezzo, nell’attesa che venga risistemata tutta l’area. Terminata l’emergenza, l’appello all’Amministrazione locale e alla Provincia è proprio quello di risistemare nuovamente il parco che ormai richiama l’attenzione anche di molti amici da fuori valle.

