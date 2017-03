Intrecci di storie, Un ponte tra Roma e Tonadico in Trentino

Connect on Linked in

Dal 27 al 31 marzo presso la scuola dell’infanzia di Tonadico, facente parte della Federazione provinciale delle Scuole materne, è previsto uno scambio culturale con la Scuola dell’infanzia 173° Circolo didattico “T. Silvestri” Roma, una delle poche scuole bilingue per bambini sordi e udenti presenti sul territorio italiano

di Daniela Dalcastagne

Tonadico (Trento) – Non uno spot, né un progetto che si esaurisce nel breve tempo di una settimana ma un percorso, un intreccio di storie. Esperienze, professionalità, relazioni famigliari e comunità in cammino, perché “noi siamo la storia dei nostri passi” (Duccio Demetrio).

Un’attenzione educativa condivisa – in particolare quella per i bambini non udenti – ha portato infatti all’incontro tra due scuole: la scuola equiparata dell’infanzia di Tonadico nel Primiero, associata alla Federazione provinciale Scuole materne di Trento e la scuola dell’infanzia Scuola dell’infanzia 173° circolo didattico “T. Silvestri” di Roma.

Il gemellaggio

Dal 27 al 30 marzo i bambini di Roma saranno ospiti, con i loro genitori e le loro insegnanti, presso la scuola di Tonadico per dar vita al racconto delle rispettive realtà scolastiche e alla documentazione delle pratiche didattiche.

Molte le iniziative previste, tra le quali la partecipazione a esperienze didattiche e uscite sul territorio, l’opportunità di momenti di scambio professionale tra insegnanti, la condivisione del percorso fatto con tutte le famiglie.

Per preparare al meglio questa esperienza è stato anche creato un blog che sta permettendo alle insegnanti e ai bambini di tessere i primi fili di questa nuova storia, un’occasione per iniziare a conoscersi, per raccontarsi, per preparare la settimana dell’incontro. Una possibilità, inoltre, quella del blog, per continuare a incontrarsi in futuro un ambiente più virtuale scambiandosi ancora esperienze e dando vita a nuovi progetti.

Una rete di famiglie

Questa bellissima possibilità si è resa possibile grazie ad un ottimo lavoro di rete fra la famiglia e i servizi coinvolti che hanno intrapreso, già da due anni, un percorso di inclusione scolastica basato sul bilinguismo bimodale Italiano e Lingua dei segni italiana (LIS) per tutti i bambini presenti nella scuola dell’infanzia e non solo per l’unica alunna sorda presente, grazie alla collaborazione con la sezione di Trento dell’Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi – ONLUS, che ha sede a Trento in Via Piave 108 a Trento.

L’obiettivo dell’ENS è l’integrazione delle persone sorde nella società, la promozione della loro crescita, autonomia e piena realizzazione umana ed è un ente accreditato presso la PAT per il servizio di facilitazione alla comunicazione e all’integrazione scolastica degli alunni sordi.

Oltre alla presenza costante della Facilitatrice alla comunicazione a scuola, quest’anno è stato possibile attivare anche un corso di sensibilizzazione alla LIS, rivolto ad adulti udenti, con il patrocinio del Comune di Primiero – San Martino di Castrozza che ha creduto nella diffusione della lingua visivo-gestuale usata dalle persone sorde in Italia anche sul territorio della valle, avendo una visione lungimirante delle future necessità comunicative della bambina sorda ma di eventuali altre persone sorde presenti sul territorio.

Il progetto educativo complessivo prevede anche la presenza di un’educatrice sorda per un pomeriggio a settimana fino a giugno. L’affiancamento con un educatore sordo madrelingua LIS che possa accompagnare la bambina in alcune attività scolastiche e extrascolastiche, in presenza anche dei genitori, può migliorare sia nella bambina che nei genitori l’esposizione alla LIS. Inoltre, l’educatore sordo potrà rappresentare un modello positivo di adulto significativo con funzione di rispecchiamento per la bambina sorda, attraverso giochi e attività quotidiane mediate dalla LIS.

L’attività in classe

L’educatore sordo trasmette l’identità sorda al bambino e rappresenta un modello positivo di adulto anche per i genitori udenti che possono comprendere le linee evolutive percorribili per il proprio figlio immaginandolo come autonomo e competente, e riducendo l’ansia derivata dalla diagnosi, elementi di prognosi positiva nel caso di interventi precoci.

Per tutte queste ragioni, la possibilità di ospitare a Tonadico una delegazione della scuola bilingue di Roma ci sembra una bellissima occasione e la dimostrazione concreta che l’inclusione scolastica è realizzabile se si riescono a creare sinergie di collaborazione fra professionisti e familiari, primi depositari delle scelte educative dei loro figli.

