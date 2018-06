Soccorso alpino trentino in azione: intervento notturno sul sentiero di rientro dalla Via Ferrata Montalbano (Mori)

Connect on Linked in

L’allarme al Numero è stato lanciato martedì sera all’imbrunire verso le ore 20:00 da due persone, di nazionalità italiana, impossibilitate a proseguire e ormai in assenza di riferimenti visto il sopraggiungere della notte. I due avevano percorso la via Ferrata Montalbano nel comune di Mori (Trento) e avevano intrapreso il sentiero di rientro, quando hanno imboccato un sentiero secondario che termina in un bosco

Nori (Trento) – Accortisi dell’errore sono proseguiti fino ad un pilastro di roccia e hanno poi imboccato un canale ripido per discendere verso valle. A questo punto le due persone si sono accorte di non essere più in condizioni di muoversi in sicurezza e, impossibilitati a scendere o risalire per rientrare sui propri passi, hanno allertato il Numero Unico per le Emergenze 112.

Le ricerche sono cominciate immediatamente con le squadre di terra degli uomini del Soccorso Alpino dell’Area Operativa Trentino Meridionale che, in continuo contatto telefonico con le persone in difficoltà, hanno messo in atto azioni atte a garantire una rapida individuazione della zona di ricerca. Le operazioni hanno visto l’utilizzo di un sistema di tracciamento delle coordinate GPS attraverso l’invio di un semplice messaggio da parte dei dispersi con l’applicazione di uso comune denominata “whatsapp”. Il dato è poi stato rielaborato con i sistemi tecnologici e cartografici in uso al Soccorso Alpino Trentino e ha permesso la precisa individuazione del punto in cui si trovavano i dispersi.

Le operazioni sono proseguite con il supporto dei Vigili del Fuoco di Mori, i quali hanno messo a disposizione una fotoelettrica per illuminare la zona in cui intervenire. I Tecnici del Soccorso Alpino Trentino hanno raggiunto i dispersi calandosi per circa 80m dall’alto e, una volta assicurati, sono risaliti lungo il ripido canale per circa 100m fino a raggiungere il comodo sentiero per il rientro. Le operazioni di recupero si sono concluse verso mezzanotte con il rientro degli operatori alla base.

Il Soccorso Alpino – Servizio Provinciale Trentino raccomanda di programmare con attenzione l’itinerario, verificando le condizioni nivometeorologiche e soprattutto prevedendo un adeguato orario di partenza e di rientro. Nel caso di ascese su via e itinerari in alta montagna si raccomanda di partire presto la mattina così da sfruttare le ore più fresche della giornata ove le condizioni della neve sono più stabili.

Si raccomanda, inoltre, di affidarsi agli esperti della montagna, tra i quali Guide Alpine e Gestori dei Rifugi, per raccogliere importanti informazioni e consigli sulle condizioni dell’itinerario che si intende intraprendere.