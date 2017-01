Intervento dell’Elisoccorso a Imèr, ambulanza mobilitata anche a Primiero San Martino

Proseguono in tutto il Trentino gli interventi del 118 sulle piste da sci, ma non solo. Diversi gli interventi in queste ore anche a Primiero

Primiero (Trento) - L’elisoccorso è intervenuto martedì in tarda mattinata a Imèr nel Primiero, in località Solàn, per soccorrere un uomo del posto di 66 anni, per una frattura non grave ad una gamba, riportata mentre stava lavorando nei boschi, nei pressi del maso di proprietà.

Nel pomeriggio l’ambulanza ha soccorso invece in codice giallo un’anziana di 86 anni nel comune di Primiero San Martino, trasferendola a Feltre.

In serata invece, un 54enne è stato soccorso dai sanitari in ambulanza a San Martino di Castrozza per una patologia traumatica e trasferito al Santa Maria del Prato di Feltre.