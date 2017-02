Inps, l’allarme della Corte dei Conti: “Patrimonio in rosso”

“Non è più procrastinabile una riforma della governance dell’Inps”

Roma (Adnkronos) – E’ quanto sottolinea la Corte dei Conti nella relazione sul risultato del controllo sulla gestione finanziaria dell’Ente per il 2015. In particolare la spesa per le prestazioni istituzionali ammonta a 307,83 miliardi, con un incremento rispetto all’anno precedente di 4,43 miliardi, principalmente per l’aumento della spesa per pensioni (+4,26 miliardi).

La spesa ha superato quindi nettamente le “entrate contributive” che, prosegue la relazione, “segnano un incremento di 3,32 miliardi sul precedente esercizio e risultano pari a 214,79 miliardi”. Le pensioni vigenti sono oltre 21 milioni, di cui circa l’82% previdenziali.

Nel corso del 2015 sono state liquidate 671.934 nuove prestazioni previdenziali e 571.386 nuove prestazioni assistenziali, con un incremento rispettivamente dell’8,5% e del 6,2% sul 2014.