Derubati in un garage dopo aver conosciuto aggressori in un pub

NordEst – Tre giovani altoatesini sono stati aggrediti e rapinati sabato notte a Innsbruck. I tre ragazzi di 16, 18 e 19 anni, poco prima, avevano conosciuto in un pub quattro giovani, con i quali poi si sono recati in un garage, conosciuto in città come luogo di corona-party.

Improvvisamente – scrive l’agenzia Apa – i tre altoatesini sono stati aggrediti dai loro conoscenti e bloccati a terra. Prima di scappare con i contanti e telefoni gli aggressori hanno intimato le loro vittime, minacciato ripercussioni se dovessero denunciare il fatto. Le indagini della polizia per il momento non hanno dato esito.