Infrastrutture Alto Adige, approvato il piano triennale da 69 milioni

La giunta ha definito il programma dei lavori. Mussner: opere essenziali per la mobilità e per l’economia

Bolzano – La rete stradale altoatesina è costituita da 2826 chilometri di strade, 1662 ponti e 206 gallerie. La giunta provinciale stamani (21 febbraio) ha approvato il programma di interventi infrastrutturali triennale (2016-2018) per il quale è prevista una spesa complessiva di 69 milioni di euro. “Seguendo il nostro motto ‘collegare l’Alto Adige’ il denaro viene investito per rendere le strade più sicure con misure per prevenire le frane, la realizzazione di tunnel, il risanamento di ponti, l’eliminazione delle strettoie e la costruzione di circonvallazioni per decongestionare le arterie che sopportano alti volumi di traffico”, sottolinea l’assessore alle infrastrutture, Florian Mussner. Il piano complessivo prevede 164 progetti per circa 1,174 miliardi euro, 400 dei quali saranno destinati per la realizzazione della circonvallazione di Bolzano, opera cofinanziata da A22 che sarà a breve oggetto di un nuovo incontro con il Comune di Bolzano. Nel piano triennale 2016-2018, invece, sono previste 99 opere delle quali 36 sono già in corso di realizzazione.

Per tutti gli interventi è previsto un elenco delle priorità che tiene conto delle esigenze di tutto il territorio. “Questi interventi sono essenziali – spiega Mussner – per rendere le strade più sicure e scorrevoli per il traffico individuale, le imprese, i turisti, ma anche per rendere più efficiente il trasporto pubblico”. Proseguono, quindi, i lavori per la realizzazione del tunnel paramassi a Campodazzo, per il terzo lotto delle gallerie in val d’Ega, l’uscita di Brunico e la costruzione del nuovo tunnel per la Val d’Ultimo. Possono cominciare anche i lavori di ampliamento della strada per Fié allo Sciliar e il collegamento attraverso un ponte della pista ciclabile tra Pineta di Laives e la zona Galizia. Già avviati i bandi per il secondo lotto della circonvallazione di Merano, la strada di accesso alla val Badia e lo svincolo centrale della circonvallazione di Bressanone. Previsti anche i bandi per quattro lotti del Metrobus per l’Oltradige, nonché la realizzazione di barriere antirumore a Cardano, il bando per il ponte sopra la A22 in Bassa Atesina e per la circonvallazione di Castelbello in Venosta e altri interventi in val d’Isarco e Pusteria. La giunta, inoltre, metterà a disposizione dei Comuni ulteriori 4 milioni di euro. “Sono misure molto importanti, perchè grazie a tutti gli interventi in programma diamo un forte impulso all’economia e al mercato del lavoro”, ha concluso Mussner.