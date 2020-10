Influenza, avviata in Trentino la campagna vaccinale

Prenotazioni dal sito dell’Azienda sanitaria

Trento – Si chiama ‘#iomivaccino’ la campagna avviata dall’Azienda sanitaria trentina per invitare le persone ritenute più a rischio a vaccinarsi contro l’influenza stagionale. Quest’anno in particolare, spiegano dall’Apss, sarà fondamentale prevenire i malanni di stagione: sia per evitare comorbidità con il coronavirus ma anche per permettere ai medici di poter effettuare rapidamente una diagnosi differenziate.

“Da giovedì 1 ottobre sarà possibile prenotarsi scegliendo uno slot dal sito dell’Azienda sanitaria e tutto questo porterà un vantaggio perché si eviteranno code e assembramenti. Da parte nostra, abbiamo acquistato più del doppio delle dosi rispetto allo scorso anno, circa 170.000″, ha spiegato il direttore sanitario dell’Apss, Pier Paolo Benetollo. Il direttore del dipartimento Prevenzione Antonio Ferro ha aggiunto: “Sono stati introdotti dei drive-trhoug vaccinali, siamo i primi con la provincia di Belluno.

Saranno dislocati a Trento, Rovereto e Pergine e poi valuteremo l’estensione anche in altre zone. In questo modo garantiremo una vaccinazione al minuto, in sicurezza. Il target sono gli ultra 65enni ,sui quali vorremmo passare dal 55 al 75% di livello di copertura, che è quello che impedisce la circolazione virale, e poi abbiamo comunque abbassato la soglia dai 65 ai 60 anni. Le altre categorie interessate sono i dipendenti dei servizi essenziali, gli insegnanti, gli addetti ai front office degli uffici pubblici, gli allevatori e da quest’anno offriremo la vaccinazione anche ai bambini dai sei mesi ai sei anni. Per quest’ultima categoria se raggiungessimo il 50% sarebbe già un grande risultato”.

Come ricordato nel corso della conferenza stampa di presentazione della campagna, al momento nelle farmacie non c’è disponibilità di dosi. “Ieri abbiamo avuto un incontro con la categoria. Stiamo lavorando per rifornire anche loro anche se ci vorrà ancora un po’ di tempo”, ha detto l’assessora provinciale alla Salute Stefania Segnana.

Come prenotarsi

Per gli adulti a rischio e le altre categorie è prevista la prenotazione online e le persone saranno vaccinate negli ambulatori e nei drive through Apss. La prenotazione si effettua via web accedendo al Cup on-line dal sito internet Apss (https://cup.apss.tn.it/ >prenotazione senza ricetta > vaccinazione antinfluenzale > selezionare sede e orario).

Nel caso dei drive through le persone si recheranno con la propria auto nella sede prescelta e la vaccinazione sarà effettuata direttamente restando seduti in automobile. È consigliato presentarsi indossando la mascherina, una maglia a maniche corte e portando con sé la tessera sanitaria. Sono previste tre sedi con drive through vaccinale:

Trento (piazzale palazzetto dello sport Trento sud)

Pergine (parcheggio ospedale Villa Rosa)

Rovereto (sede da definire)

Inoltre le vaccinazioni si svolgeranno a: Mezzolombardo, Arco, San Giovanni di Fassa (Sèn Jan), Taio, Cavalese, Cembra, Lavis, Malè, Borgo Valsugana, Tione.

Le persone appartenenti a categorie a rischio, per le quali l’influenza potrebbe costituire un problema di salute serio, potranno vaccinarsi in qualsiasi momento della stagione influenzale.

La vaccinazione è, al momento attuale, lo strumento di prevenzione della malattia influenzale più semplice ed efficace, in grado di difendere l’organismo da un virus che, di anno in anno, può modificare le proprie caratteristiche.

Il vaccino è sicuro, ben tollerato e solo raramente provoca effetti collaterali severi; dal momento che il vaccino non contiene virus vivi, non può causare la malattia e diventa efficace dopo circa due settimane dalla somministrazione. I picchi epidemici influenzali si verificano di solito tra la fine di dicembre e i primi di febbraio. I vaccini contro l’influenza sono usati da oltre 60 anni.

Indirizzi dei servizi vaccinali dell’Apss da contattare per eventuali informazioni sulle vaccinazioni:

Arco largo Arciduca Alberto d’Asburgo, 1 – tel. 0464 582588 Borgo Valsugana corso Vicenza, 9 – tel. 0461 755611 Cavalese via Dossi, 21 – tel. 0462 242183 Cembra via Marconi, 7 – tel. 0461 683711 Cles viale Degasperi, 41 – tel. 0463 660308 Malé via IV Novembre, 8 – tel. 0463 909430 Mezzolombardo poliambulatori via degli Alpini, 7 – tel. 0461 611293, 0461 611104 Pergine Valsugana via San Pietro, 4 – tel. 0461 515200 San Giovanni di Fassa strada di Prè de Gejia, 4 – tel. 0462 242183 Primiero San Martino di Castrozza via Roma, 1 – loc. Tonadico tel. 0439 764428 Rovereto piazza Leoni 11/A – tel. 0464 403704 Tione di Trento via Presanella, 16 – tel. 0465 331428 Trento Centro per i servizi sanitari palazzina D viale Verona – tel. 0461 902247

In breve