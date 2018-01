Industria, appalto da oltre 38 milioni seconda parte Manifattura Rovereto

Connect on Linked in

Accordo siglato tra Trentino Sviluppo e impresa aggiudicataria

Rovereto – Trentino Sviluppo e l’impresa aggiudicataria Colombo Costruzioni Spa di Lecco hanno firmato, giovedì 25 gennaio, il contratto di appalto per la riqualificazione dell’Ambito B di Progetto Manifattura. Al termine di un iter giudiziario particolarmente complesso durato quattro anni, per via dei diversi ricorsi amministrativi innescati dalle cordate in gara, nel prossimo mese di maggio partiranno i lavori che ammontano ad un valore complessivo di 38 milioni e 600 mila euro.

Colombo Costruzioni avrà ora 100 giorni per la predisporre la progettazione esecutiva dopodiché, nel mese di maggio, verrà aperto il cantiere vero e proprio, su una superficie complessiva di oltre 5 ettari. L’opera, circa 25.600 metri quadrati di nuovi edifici e spazi coperti, verrà completata entro il 2020 e consentirà di raddoppiare le superfici produttive ad oggi disponibili, accogliendo fino a 100 imprese per un totale stimato di 1.200 addetti.

Un cantiere strategico per l’intero territorio provinciale: di qui la scelta di mantenere la direzione lavori interna a Trentino Sviluppo e di costituire un pool di tecnici misto pubblico-privato che opererà in un apposito ufficio già predisposto all’interno della storica Manifattura Tabacchi.

Chiuse le vertenze giudiziarie legate all’aggiudicazione della gara d’appalto per la riqualificazione dell’Ambito B della struttura, promossa dall’Apac (Agenzia per gli Appalti e Contratti della Provincia autonoma di Trento) il 21 gennaio 2014, è giunta infatti l’ora di partire con la progettazione esecutiva e i lavori di costruzione dell’opera.

Al termine di un iter giudiziario durato quattro anni e che ha visto uscire di scena una dopo l’altra le prime tre cordate classificate – nell’ordine quella guidata da Collini Lavori, Pessina Costruzioni e Vittadello Intercantieri – l’appalto è stato affidato all’impresa Colombo Costruzioni Spa di Lecco.

L’impresa ha offerto in sede di gara il prezzo complessivo dei lavori al netto degli oneri della sicurezza di 37 milioni e 300 mila euro – pari al 13.368% su un importo a base d’asta di 44.459.863,64 euro – somma alla quale vanno aggiunti 700 mila euro per la progettazione esecutiva e la redazione del piano operativo della sicurezza e 595.960 euro per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.

L’appalto, del valore complessivo di 38 milioni e 595.960 euro, consentirà di riqualificare il cosiddetto “Ambito B” di Progetto Manifattura, un’area di circa 50 mila metri quadrati in cui sorgeranno i nuovi spazi produttivi progettati dall’archistar giapponese Kengo Kuma, con edifici iconici e low-carbon.

Grande soddisfazione tra i firmatari – Flavio Tosi, presidente di Trentino Sviluppo e Luigi Colombo, amministratore delegato di Colombo Costruzioni – e da parte del vicepresidente della Provincia autonoma di Trento e assessore allo Sviluppo economico e lavoro che nonostante le innumerevoli difficoltà ha sempre creduto nella possibilità di realizzare un’opera strategica per lo sviluppo industriale non solo della città di Rovereto ma dell’intero territorio trentino.

Un plauso anche da parte del sindaco di Rovereto, Francesco Valduga, che non ha voluto mancare al significativo momento. Nel 2020, quando i lavori saranno terminati, l’hub tematico di Trentino Sviluppo per le energie rinnovabili, lo sport-tech, l’edilizia e la mobilità sostenibile, vedrà infatti raddoppiare gli spazi disponibili con ulteriori 25.600 metri quadrati di spazi coperti e sarà pertanto in grado di accogliere complessivamente oltre 100 imprese (ora sono 48), dando lavoro a circa 1.200 addetti.

L’importanza strategica del progetto per l’intero territorio trentino è evidenziata dalla scelta di Trentino Sviluppo di mantenere la direzione lavori al proprio interno, sotto la guida dell’ing. Michele Ferrari, direttore dell’Area Immobili, Aree Industriali e Insediamenti della società di sistema provinciale.

L’ingegner Ferrari sarà affiancato da un pool di tecnici interni ed esterni alla struttura, per i quali è già stato predisposto un ufficio permanente dentro Progetto Manifattura dove, a partire da domani, si inizierà a lavorare alla progettazione esecutiva dell’opera, della durata complessiva di 100 giorni naturali e consecutivi. L’effettivo avvio dei lavori, della durata stimata di 510 giorni, avverrà presumibilmente ai primi di maggio.

Con Colombo Costruzioni collaboreranno nel gruppo di progettazione le imprese Iure di Trento (coordinamento generale e direzione tecnica), Spaini Architetti associati di Roma (progettazione architettonica), S.c.e. Project di Milano (progetto strutturale), Planning di Monza (progetto Impianti) e Gae Engineering di Torino (coordinamento sicurezza in fase di progettazione). Incaricata del “coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione lavori” sarà la A.i.a Engineering di Trento.

Nel 2020 i nuovi spazi produttivi della Manifattura saranno pronti ad accogliere nuove startup, centri di ricerca e piccole-medie imprese, ma anche gruppi industriali di dimensioni importanti provenienti da fuori provincia, che hanno già manifestato interesse per un possibile trasferimento in Trentino.

Allegati