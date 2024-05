Tragico incidente tra Arco e Riva: ha perso la vita Lorenzo Armellini

L’uomo di Riva del Garda, viaggiava a bordo della sua Kia quando ha perso il controllo ed è finito contro un palo volando a decine di metri

Riva (Trento) – Il tragico incidente è avvenuto verso le 19 di domenica sera. Per cause in corso di accertamento, Lorenzo Armellini, 50 enne di Riva del Garda impiegato alla Dana di Arco, si è schiantato alla guida della sua Kia Bianca contro un palo e un muretto a lato strada per poi volare e morire tragicamente a decine di metri dall’impatto. Luogo dell’incidente è il tratto di strada tra Sant’Alessandro e Riva del Garda, in passato già teatro di incidenti mortali.

Sul posto immediato il tentativo di salvare la vita all’uomo e l’arrivo dei soccorsi con i Vigili del fuoco, i sanitari ed anche un’equipe medica con l’elicottero di Trentino Emergenza. Sul luogo dell’incidente a ricostruire la dinamica di quanto accaduto anche i carabinieri del radiomobile di Riva del Garda.