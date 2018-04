Incidenti sul lavoro a Marghera, muore operaio di Udine travolto da Tir

Connect on Linked in

Erano in corso lavori di asfaltatura, conducente non si è accorto della vittima

NordEst – Un operaio di 55 anni, Mauro Morassi, di Zuglio (Udine), è morto martedì a Marghera (Venezia) dopo essere stato travolto da un camion uscito da un deposito.

L’incidente è avvenuto in via Righi, direttrice stradale della zona industriale di Marghera, dove si stanno effettuando lavori di asfaltatura. Le cause e la dinamica sono al vaglio del reparto motorizzato della Polizia locale e dello Spisal dell’Ulss 3 “Serenissima”.

Il conducente del mezzo pesante, di 36 anni, non si sarebbe accorto in tempo della sua presenza, arrestando la marcia solo in un secondo momento. Inutili i soccorsi degli operatori sanitari del 118, intervenuti sul posto con ambulanza e automedica: l’operaio è deceduto all’istante. Sul posto anche alcuni rappresentanti sindacali, per far luce sulle cause dell’accaduto.

In breve

