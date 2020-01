Incidente sul lavoro a Castelfondo: operaio ferito in un cantiere

Un operaio si sarebbe ferito dopo essere stato travolto da alcuni pannelli

Trento – Incidente sul lavoro questa mattina in Trentino. Dalle prime informazioni, un operaio è rimasto ferito dopo essere stato travolto da alcuni pannelli mentre lavorava su un cantiere a Castelfondo, in valle di Non. L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Chiara di Trento con l’elicottero.

In breve

