Incidente con quad in Grecia, morta coppia veronese

Connect on Linked in

Erano in vacanza, sinistro accaduto domenica scorsa

NordEst – Due fidanzati veronesi, Paolo Verzini e Federica Baltieri, sono morti in un incidente avvenuto domenica in Grecia, dove la coppia stava trascorrendo le vacanze. Secondo una prima ricostruzione appresa a Verona, i due giovani, che vivevano nella frazione di Montorio, erano a bordo di un quad e sono stati coinvolti in un incidente che non ha dato loro scampo.

In breve

Alleghe, ritrovato senza vita turista disperso – E’ stato ritrovato senza vita il corpo di Gabriele Giunchi, il 66enne di Casalecchio di Reno di cui non si avevano più notizie dal pomeriggio di lunedì 30 luglio. L’uomo si trovava nella zona di Pescul con la moglie per una escursione e a un certo punto si sono separati nella zona di Tabià Forcella: da quel momento nessuno lo aveva più visto.

Scivola per settanta metri in Val Starezza, morto un cercatore di funghi – Il corpo dell’uomo è stato trovato in mezzo al bosco da un altro appassionato. Trevigiano di 70 anni, era arrivato a Calalzo per una escursione giornaliera. Nei giorni scorsi un altro grave incidente per un cercatore di funghi nel bellunese.