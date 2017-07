Incidente in moto a Imèr: intervento dell’elisoccorso

Connect on Linked in

Intervento dell’elisoccorso a bordo strada

Imèr (Trento) – Incidente e soccorso in codice giallo, domenica pomeriggio lungo la strada dello Schenèr, ad ad Imèr, per un motociclista rimasto ferito in seguito ad un incidente.

Secondo le notizie fornite dal 118 Trentino Emergenza, l’uomo di 40 anni sarebbe rimasto coinvolto in una caduta per cause in corso di accertamento. Sul posto autosanitaria, ambulanza ed elisoccorso da Trento.

Oltre ai sanitari del 118, in zona sono intervenuti anche i Vigili del fuoco di Imèr per il supporto all’elicottero. Le condizioni del 40enne – trasferito in ospedale – non sarebbero gravi.

In breve

Estate ‘calda’ a San Martino di Castrozza – Inizio di stagione rovente per gli albergatori di San Martino di Castrozza, che con penna, carta e timbro alla mano, hanno scritto al Comune per sollecitare il decoro della località ai piedi delle Pale, chiedendo un incontro urgente. Nel documento, esprimono: “preoccupazione per lo stato di ‘degrado’ nel quale versano diverse vie del centro abitato. E’ sorprendente – si legge nella nota – come un’amministrazione che in più occasioni ha proclamato di voler porre San Martino al centro della propria visione, sia così distratta rispetto a macroscopiche carenze. Non pare in realtà di chiedere gran cosa nell’aspettarsi che la normale gestione del paese, del suo decoro e della pulizia vengano garantiti con la stessa puntualità e gli stessi risultati che si possono apprezzare a Fiera di Primiero. Al netto dei ‘progetti faraonici per San Martino’, gli operatori economici, si aspettano di poter offrire ai loro clienti almeno il minimo, in termini di vivibilità e gradevolezza. Promesse e dichiarazioni non bastano più”.