Incidente moto – bici a malga Rolle: soccorsi un 35enne e un 63enne

Poco prima delle 11 di giovedì mattina. La moto avrebbe stretto troppo una curva

Passo Rolle (Trento) – Elisoccorso in azione giovedì mattina in zona malga Rolle a Primiero. Per cause in corso di accertamento, si sono scontrati un centauro e un ciclista.

Il ciclista ferito – informa il 118 – è stato trasferito al Santa Chiara di Trento dall’eliambulanza e non a Belluno come precedentemente segnalato dalla Centrale. Nell’incidente sono rimasti coinvolti un 35enne e un 63enne.

A provocare l’incidente sarebbe stata la moto, che – secondo i primi rilievi – avrebbe stretto troppo una curva. Ma sulla dinamica sono ancora in corso accertamenti dei Carabinieri. Sul posto, intervento della Croce rossa, dei Carabinieri di Primiero e dei Vigili del fuoco di San Martino di Castrozza.