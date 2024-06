Incidente mortale in moto a Sover, bambina cade dal balcone a Bedollo. Turista muore in Alto Adige

Diversi gravi incidenti in poche ore in Trentino Alto Adige, nel pomeriggio di giovedì

Trento/Bolzano – Incidente mortale in moto in valle di Cembra, giovedì pomeriggio. La vittima è un centauro tedesco di 60 anni. L’uomo è finito fuori strada. L’incidente nella frazione Piscine di Sover.

Sempre nel pomeriggio, una bambina di 12 anni è rimasta ferita dopo una caduta dal balcone di casa. È accaduto poco dopo le 16 a Bedollo, sull’altopiano di Piné. Sul posto, oltre al personale sanitario, sono intervenuti anche i carabinieri, che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente: si tratterebbe infatti di una caduta accidentale, avvenuta probabilmente mentre la bambina giocava.

Nel tardo pomeriggio un escursionista del 1949 residente a Bolzano è stato soccorso dopo essere scivolato sul sentiero della Cascata del Lupo sull’Altopiano di Pinè (Bedollo). E’ ruzzolato per circa venti metri lungo un ripido pendio di ghiaioni, e finendo contro una pianta. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 17 dalla persona che era in escursione con lui.

E’ stato trovato morto giovedì sera, un turista belga di 56 anni, che non aveva fatto rientro da un’escursione sulla Croda del Clivio sopra Naturno, in val Venosta. L’allarme è stato lanciato questa sera verso le 19. Sul posto sono intervenuti gli uomini del soccorso alpino della Guardia di finanza con l’elisoccorso Pelikan 3. A circa 2.700 metri di quota la salma è stata localizzata e recuperato. Con ogni probabilità l’uomo è scivolato dal sentiero esposto, precipitando per 200 metri. Si tratta del secondo incidente mortale in due giorni in Alto Adige. Mercoledì, un turista austriaco di 49 anni ha perso la vita sulla Cima della Capra, in val Pusteria.

In breve

Dopo Feltrino e Tesino, l’orso è tornato nel Vanoi? Accertamenti in corso. A documentare i danni su facebook è l’apicoltore di casa Diego Rattin, che posta le foto delle sue arnie distrutte, come è avvenuto nei giorni scorsi nel vicino bellunese. Accertamenti in corso sui danni e sulla provenienza dell’animale. Intanto, nuova segnalazione di impatto fra un’automobile ed un orso in Trentino. E’ accaduto la notte scorsa, poco prima delle 22, quando un orso ha attraversato la strada statale 421 nei pressi del ristorante Nembia (Comune di San Lorenzo Dorsino) mentre stava transitando una vettura. Nella zona si trova un’isola ecologica, con cassonetti interrati e bidoni per i rifiuti organici. A Dimaro l’assessore Failoni incontra i rappresentanti dei Consigli comunali di valle