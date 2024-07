Incidente in Piemonte: muore una donna trentina in vacanza con la famiglia

La vittima è Margherita Lega di Fiavè, stava raggiungendo una baita con la famiglia nella zona di Calasca Castiglione (VCO)

NordEst – La donna di 41 anni, è morta in un incidente in teleferica nel Verbano Cusio Ossola all’ora di pranzo. Secondo le prime informazioni l’episodio è avvenuto nel territorio di Calasca Castiglione, nella Valle Anzasca, mentre Margherita Lega, con la famiglia, era in arrivo in una baita. Le cause dell’incidente e la dinamica sono in fase di accertamento. La donna morta aveva 41 anni ed era del Trentino.

Secondo quanto al momento ricostruito, la sua salma è stata recuperata in un dirupo a circa cento metri sotto l’impianto, in un vallone in località Porcareccia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri con i vigili del fuoco di Verbania e il soccorso alpino della guardia di finanza. È stato disposto il sequestro dell’impianto per verificare se siano state prese tutte le previste misure di sicurezza.