Incidente in moto nella notte a Primiero: giovane di 26 anni soccorso dall’eliambulanza

È successo poco prima delle due

Primiero ( Trento) – Un giovane di 26 anni è stato trasferito nella notte all’ospedale Santa Chiara di Trento in seguito ad un incidente in moto.

Lo comunica la Centrale di Trentino Emergenza, confermando l’intervento dell’elisoccorso in codice giallo, alle 01.45 di sabato.

Per cause da accertare, il 26enne sarebbe caduto con la sua due ruote nei pressi di Fiera di Primiero, riportando vari politraumi, ma non sarebbe in pericolo.

Dopo il primo intervento dei sanitari con l’ambulanza, il giovane è stato poi trasferito in elicottero a Trento.