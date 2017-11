Incidente elisoccorso trentino, la scatola nera conferma: ‘effetto white-out’

Print This Post

I dati della scatola nera confermano il “white-out” come causa all’origine dell’incidente. Inchiesta anche sull’incidente di Pietramurata

Trento – L’elicottero potrebbe essere riparato. Un minuto di verricello, all’interno di un “inferno bianco”, finché il pilota dell’Agusta Aw139 della Provincia di Trento ha perso il controllo dell’apparecchio che si è ribaltato al suolo con un contraccolpo.

Erano le 12 e 19 minuti quando gli strumenti di bordo dell’elicottero hanno registrato un improvviso “sbalzo” dei parametri, in pratica il momento dell’impatto, quando il velivolo era ormai vicinissimo al suolo: l’ultima altezza misurata, quattro secondi prima dello schianto, era di 9 metri.Questi dati – che confermano la ricostruzione del pilota Andrea Giacomoni, 48 anni e 4 mila ore di volo – contenuti nella relazione preliminare dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, pubblicata in rete con l’obiettivo di rendere pubbliche le informazioni disponibili con finalità di prevenzione.

Si tratta quindi di una la relazione (preliminare) con una ricostruzione del volo da Trento (ore 11 e 56) a Nambino (a una velocità variabile tra i 240 e i 280 chilometri orari), quindi dal testo risulta un primo tentativo di atterraggio (interrotto a causa dell’effetto white out, provocato dal cielo coperto e dalla neve fresca sollevata dall’elicottero) e infine il tentativo di calare con il verricello il primo soccorritore con il cane, che si è interrotto con lo schianto a terra del velivolo. Visibilità zero. Poteva andare molto peggio rispetto al bilancio di un solo ferito grave (il medico Matteo Zucco). Ora il lavoro degli investigatori continuerà per approfondire gli aspetti ambientali di quella giornata.

Il secondo incidente

L’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, sta indagando anche sull’incidente accaduto sul Monte Casale dove le pale di un elicottero hanno toccato la parete di roccia durante un soccorso. Il pilota in quel caso ha fatto rientro a Trento.