Incidente con il trattore a Zortea: intervento dell’elisoccorso

Un pensionato del posto di 79 anni si è infortunato mercoledì pomeriggio, dopo essere stato parzialmente travolto dal suo trattore che stava sistemando. E’ stato trasferito in elicottero al Santa Chiara di Trento

Zortea (Trento) – Ancora un incidente con il trattore in Trentino. Mercoledì pomeriggio è accaduto a Zortea, nel comune di Canal San Bovo.

Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Primiero, nel tardo pomeriggio un uomo di 79 anni stava lavorando con il trattore, quando scendendo dal mezzo è rimasto travolto dallo stesso.

L’uomo, stava effettuando una manutenzione del trattore quando il mezzo sarebbe ripartito, travolgendo il 79enne. Immediati sono scattati i soccorsi grazie all’intervento di alcuni vigili del fuoco della zona che hanno allertato i sanitari.

Gravi le ferite riportate dal pensionato, ma all’arrivo dei sanitari il 79enne era cosciente. Una decina i vigili del fuoco di Canal San Bovo che hanno operato in zona.

Il ferito è stato infatti trasferito con un pick up dalla zona dell’incidente – nella parte alta del paese di Zortea – fino ai prati sottostanti, dove è atterrato l’elicottero. L’uomo è stato quindi trasportato al Santa Chiara di Trento in prognosi riservata.