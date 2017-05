Incidente in centro a Canal San Bovo, ragazzina urtata da un’auto: soccorsa dall’elicottero

Connect on Linked in

Incidente poco dopo le 15 di mercoledì pomeriggio nel Vanoi

Canal San Bovo (Trento) – Attimi di paura mercoledì pomeriggio in pieno centro a Canal San Bovo.

Per cause in corso di accertamento, da parte dei Carabinieri di Primiero San Martino di Castrozza, una ragazza del posto che giocava con alcuni amici in piazza, è stata urtata da un suv con rimorchio, con targa altoatesina, che percorreva la strada in direzione Primiero.

Immediata è scattata la chiamata d’urgenza ai sanitari del 118 alle 15.20, da parte dei testimoni che hanno visto quanto è accaduto. Sul posto è intervenuta prima l’ambulanza con i sanitari del 118 e di seguito l’elisoccorso, atterrato verso le 16 a Lausen, nei pressi delle scuole, per trasferire la giovane all’ospedale per le prime cure. Indagini in corso da parte dei militari dell’Arma per ricostruire quanto accaduto.

L’intervento dell’elisoccorso a Lausen